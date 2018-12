Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, participó del evento “Cities for Tomorrow Conference”, del rotativo The New York Times, celebrado en Nueva Orleans, cuyo propósito era discutir el urbanismo y la infraestructura cómo herramienta para la subsistencia de las ciudades ante retos como el cambio climático.

La líder municipal formó parte del panel “The New Normal” junto a los alcaldes LaToya Cantrell, de New Orleans, y Edward M. Emmett, de Harris County, en Texas.

Durante el panel, los funcionarios expusieron cómo sus ciudades se han movido hacia la recuperación y cómo se han implementado las nuevas políticas de urbanismo e infraestructura ante los posibles retos del cambio climático.

“Como he dicho anteriormente, la nueva política pública está dirigida a transformar los espacios en las comunidades de San Juan en unos sustentables y auto-eficientes. Cualquier espacio que nos permita aprender más sobre cómo mejorar y fortalecer nuestras prácticas de sustentabilidad, es bueno para San Juan y es bueno para nuestra gente”, destacó la primera ejecutiva en un comunicado de prensa.

Añadió que “tener la oportunidad de seguir interactuando con expertos en la materia del desarrollo sustentable, le abre a San Juan y a Puerto Rico una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente para enfrentar los retos del cambio climático. Buscamos soluciones permanentes a problemas recurrentes. Es importante seguir acudiendo a estos foros para mantener el tema de Puerto Rico a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial para poder influenciar las decisiones que se tomen y que las decisiones sean un reflejo de lo que queremos los puertorriqueños”.

Yulín durante su participación en el panel. (Suministrada)

El foro, moderado por el reconocido crítico de arquitectura, Michael Kimmelman, reunió a sobre 200 expertos en el campo de la planificación, incluyendo funcionarios de gobierno, empresarios, figuras y activistas culturales, líderes comunitarios y ejecutivos de diversas industrias de la planificación e infraestructura sustentable.

Yulín viajó a New Orleans el jueves en la tarde para participar en la conferencia el viernes por la mañana y regresó ese mismo día en la noche.