La comisionada residente de Puerto Rico ante Washington DC, Jenniffer González, dijo hoy que el empeño del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de la isla en "mantenernos como colonia, con el único propósito de poder seguir subsistiendo políticamente, es la razón del desmadre que vivimos hoy" a la vez que advirtió que ha llegado el "momento histórico de la definición".

Los líderes del PPD "que ahora reclaman una validación del gobierno propio del Estado Libre Asociado, son los mismos que han ido a Washington "a denigrar a los puertorriqueños, tildándonos como corruptos, vividores del gobierno federal, mujeres todas encinta y descalzas; haciendo frente unido con los representantes de los fondos buitres que nos desangran", dijo en un comunicado de prensa.

Las palabras de González se producen tras la respuesta de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desestime una querella presentada por el exgobernador y miembro de la Comisión Igualdad, Pedro Rosselló González, y Gregorio Igartúa. En esta denuncian una violación de derechos humanos y civiles a residentes de la isla al no permitirles el voto presidencial ni elegir miembros del Congreso con plenos derechos.

"Aunque me hubiera gustado que la carta vertiera la realidad actual del estatus antidemocrático de Puerto Rico y el rechazo de nuestra gente al mismo, esta nos da la razón a los estadistas en cuanto a que la estadidad es el único estatus político viable con una relación con Estados Unidos, no territorial y no colonial", indicó la comisionada.

Según González, la respuesta del Departamento de Estado federal reconoce "formalmente a nivel internacional que Puerto Rico votó por la estadidad el año pasado”. Asimismo, resaltó que el gobierno de Estados Unidos “nunca le ha negado la estadidad a ningún territorio después de este haberlo solicitado”.

"Los líderes del PPD insisten en restarle legitimidad a nuestros esfuerzos para resolver con de una vez y por todas nuestro estatus futuro. Su empeño en mantenernos como colonia, con el único propósito de poder seguir subsistiendo políticamente es la razón del desmadre que vivimos hoy. Llegó el momento histórico de la definición", agregó.

A su vez, reiteró que el gobierno territorial solo tiene la autoridad que el gobierno de Estados Unidos le permite ejercer, que la misma puede ser quitada.

"Las únicas opciones para un estado democrático son ser un estado de Estados Unidos o una nación, ya sea totalmente independiente o en asociación con los EE.UU., la cual puede terminar unilateralmente por cualquierade las dos naciones", manifestó.