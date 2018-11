El presidente electo del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, sostuvo que los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día reflejan la desconfianza que existe en el país sobre la administración del gobernador Ricardo Rosselló.

Según el senador, el porcentaje alto de desaprobación del primer ejecutivo dentro de los afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) demuestra que este “debe abandonar el discurso y el afán de propaganda de que estamos bien”.

La Encuesta reveló que un 51% de los encuestados identificados con el PNP aprueban la gestión de Rosselló. La medición también sostiene que un 21% desaprueba su labor y un 23% ni la aprueba ni la desaprueba.

“Esa pantalla que insiste el gobernador en proyectar es la que mantiene a un pueblo decepcionado, frustrado y en desconfianza. Lo aleja y lo enajena de la realidad que vive el país y lo que debe ser la ruta de la estabilización”, estableció el líder del PPD que asumirá la presidencia de la colectividad en diciembre.

Torres resaltó que evidencia de la enajenación del gobernador es que en La Encuesta ninguno de sus proyectos medulares, excepto la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tiene el favor de la ciudadanía.

“No hay un solo proyecto que sea visto positivo. La realidad de país no va acorde con lo que quiere proyectar Fortaleza”, expresó a endi.com el senador.

El portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, coincidió con Torres y sostuvo que los resultados de La Encuesta reflejan que el problema mayor que tiene el gobernador es la falta confianza del pueblo.

“Cada vez que el gobernador dice algo se desmiente más adelante. El país sabe que la situación está mala y que hay que darle una oportunidad a su gobernador, el problema es que no le creen”, afirmó en entrevista con Radio Isla 1320.

Bhatia reconoció que de cara a las elecciones del 2020 la imagen del gobernador puede mejorar.

Sin embargo, explicó que el mandatario “tiene que hablarle con la verdad al pueblo, tiene que dejar de mentir”.

Por su parte, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá dijo que los resultados de La Encuesta revelan que la desconexión de los ciudadanos con los partidos políticos se acentuará.

Asimismo, coincidió con Bhatia y Torres en que el desgaste de la figura del gobernador entre los seguidores del PNP es “una caída fuerte”.

Acevedo Vilá anticipó ayer una “desafiliación masiva” de los partidos políticos tras la primera entrega de La Encuesta que otorgó malas notas a los jefes de la AEE, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el de Educación.

“Yo creo que vamos a empezar a ver en esta encuesta muchas desconectándose de la vida pública puertorriqueña y eso es peligrosísimo para nuestra democracia”, afirmó el líder popular en la estación radial.

No obstante, el presidente electo del PPD se distanció de las expresiones de Acevedo Vilá y mantuvo que “desafiliarse de los partidos no va a ser la solución a los problemas de Puerto Rico”.

“Eso es parte del discurso que se está viendo, pero el problema no son los partidos políticos, el problema son los lideres que no creen en el país, los que se aprovechan y le echan culpa a las instituciones y no a la figura”, ripostó.

Torres añadió que el PPD podrá ser una opción política en el futuro si se reconocen los errores del pasado y se presentan nuevas alternativas desde un proceso de “introspección profunda”.

Entretanto, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, estableció que La Encuesta “es un reflejo de un pueblo abandonado”.

“Aquí no podemos perder de perspectiva que se han quitado derechos a los trabajadores, que se le han quitado derechos a los empleados públicos, que se han cerrado cientos de escuelas y sabemos el sufrimiento para ellos (los estudiantes y maestros) y para los niños de diversidad funcional”, estableció el legislador sobre las causas de los resultados de la medición.

Márquez puntualizó en que la administración de Rosselló está marcada por errores diarios provenientes principalmente del secretario del DSP, Héctor Pesquera, y la secretaria de Educación Julia Keleher.

“La respuesta del gobernador (ante los errores) es darles espacio a esos dos funcionarios que hace tiempo hacen daño al país”, sostuvo a endi.com.

El representante añadió que el PIP tiene una oportunidad en frente de sí para poder capturar el votode aquellos que se sienten indiferentes con lo que ocurre en el gobierno y quienes expresan su repudio a los partidos tradicionales.

Precisamente, La Encuesta dejó reflejada la apatía que existe en la isla respecto a los partidos políticos y lo que ocurre en el gobierno.

“Nosotros vamos a seguir planteado que aquí hay un problema grave colonial representado en la Junta de Control Fiscal y creo que ese mensaje que nosotros sembramos en las lecciones del 2016 va a calar en sectores de la población”, acotó Márquez.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, indicó que “siempre he considerado las encuestas son como una fotografía de un momento dado”.

“La verdadera encuesta es en noviembre del 2020 y en ese momento el pueblo decidirá qué agenda apoyar”, añadió la alcaldesa.