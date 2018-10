Washington - A una semana de las elecciones legislativas y estatales estadounidenses, hay consenso en que los demócratas son favoritos para ganar la mayoría en la Cámara de Representantes y en que los republicanos lucen encaminados a seguir controlando el Senado.

De los 35 escaños del Senado que van a la elección, los demócratas defienden 26, frente a nueve de los republicanos. Diez de los escaños demócratas son defendidos en estados en los que el presidente Donald Trump venció en 2016.

Hoy, los republicanos tienen una mayoría en el Senado de 51 a 49.

La publicación Real Clear Politics, que promedia las encuestas más recientes, colocaba ayer a los republicanos con probabilidad de tener por lo menos 50 escaños del Senado en la próxima sesión del Congreso, que inicia en enero, como consecuencia de las elecciones del 6 de noviembre.

A los demócratas, los ubica como favoritos para mantener 44 escaños, mientras seis de las contiendas las considera demasiado niveladas para pronosticar. De esos seis escaños en los que las encuestas reflejan una intención de voto muy equilibrada, los demócratas tendrían que retener los escaños que ahora dominan de Florida, Indiana, Misuri y Montana, y ganar contiendas en Nevada y Arizona para llegar a los 50 curules.

Pero, en los últimos días –después de la controvertida votación sobre el nombramiento de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de Estados Unidos–, los republicanos, de acuerdo con las encuestas más recientes, tienen el moméntum en Indiana, Misuri y Nevada.

Los senadores demócratas por Indiana, Joe Connelly, y Misuri, Claire McCaskill, votaron en contra del conservador Kavanaugh, confirmado por la mayoría republicana en medio de denuncias sobre casos de acoso sexual cuando era el juez era joven.

Uno de los escaños del Senado que los demócratas pueden perder es el de Dakota del Norte, donde el republicano Kevin Kramer aventaja a la senadora demócrata Heidi Heitkamp por 14% en el promedio de encuestas recientes.

Aun en caso de un empate 50 a 50, el vicepresidente Michael Pence, como presidente del Senado, representaría un voto republicano de desempate.

Fivethirtyeight otorga, por su parte, a los republicanos un 82.3% de posibilidades de continuar siendo mayoría en el Senado estadounidense. Pero, aún coloca a lossenadores demócratas Bill Nelson (Florida), Joe Donnelly (Indiana) y Claire McCaskill (Misuri) como ligeros favoritos para retener sus escaños.

En Nueva Jersey, la más reciente encuesta, de la firma Emerson, otorga al senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) un 5% de ventaja en la intención de voto para las elecciones legislativas y estatales del 6 de noviembre, calmando un poco los nervios de sus seguidores.

De acuerdo con el promedio de encuestas, Menéndez es aún favorito para vencer al multimillonario republicano Bob Hugin con un 6.5% de ventaja. La semana pasada, la publicación Cook Report consideró que la contienda entre Menéndez yHugin se había convertido en una impredecible, cuando el republicano supera al demócrata 3 a 1 en publicidad pagada. FiveThirtyEight, no obstante, le otorga a Menéndez un 90% de oportunidad de ganar la reelección.

Hugin centra sus anuncios en atacar a Menéndez por las denuncias éticas que generaron cargos criminales federales en su contra. El juicio en contra de Menéndez fue declarado nulo, y los cargos fueron retirados por el Departamento de Justicia.

Pero, Hugin ha sido duramente criticado por difundir “la mentira” de que Menéndez patrocinaba a prostitutas infantiles en República Dominicana, según el periódico Star Ledger, el principal del estado de Nueva Jersey.

Aunque se ha alejado del inquilino de la Casa Blanca en esta elección, la publicación describió a Hugin como un admirador del presidente Trump y le cuestionó sus vínculos con la empresa Celgene, a través de la cual ganó cerca de $200 millones y a la que se le atribuye presionar para mantener medicamentos genéricos fuera del mercado para aumentar el precio de sus costosas medicinas contra el cáncer.

“Traga gordo y vota por Menéndez”, editorializó el domingo el Star-Ledger, al indicar que el senador “no es una gema”, pero es mucho mejor que Hugin.

En Florida, donde el voto de los electores boricuas puede ser particularmente clave, el senador demócrata Bill Nelson tenía ayer un 2.6% de ventaja en el promedio de encuestas recientes sobre el gobernador Rick Scott, el candidato republicano.

Durante el fin de semana, la encuesta de The New York Times / Siena le otorgó 4% de ventaja a Nelson (48 a 44). Pero, otra de CBS, con fecha del 26 de octubre, los colocó parejos, 46 a 46.

Cámara baja

En la Cámara de Representantes, son 30 –de 435– los escaños que Real Clear Politics coloca como muy reñidos. Sin contar las vacantes, los republicanos tienen 240 escaños en la Cámara baja, frente a 195 demócratas.

Hasta ayer, el análisis de Real Clear Politics les concedía a los demócratas 205 curules, frente a 200 de los republicanos.

FiveThirtyEigth ha calculado que los demócratas tienen un 86.5% de oportunidades de ganar la mayoría.

Dos de los escaños en los que aún no se proyecta son los de los distritos 26 y 27 de Miami, Florida, que tienen un 63% y 57%, respectivamente, de electores hispanos, principalmente cubanos.

En el 26, el congresista republicano Carlos Curbelo, de origen cubano y quien como miembro del Comité de Medios y Arbitrios ha estado atento a temas contributivos de la Puerto Rico, se enfrenta a la demócrata Debbie Mucarsel Powell. La encuesta de The New York Times / Siena los ubica prácticamente empates, con Mucarsel Powell con 45% y Curbelo con 44%.

En el 27, el escaño que deja vacante la congresista republicana Ileana Ros Lehtinen –la primera hispana en ocupar un puesto en el Congreso–, la exsecretaria de Salud Donna Shalala, demócrata, se enfrenta a la republicana María Elvira Salazar, quien fue periodista de Univisión.

Shalala obtuvo 7% de ventaja en una encuesta de The New York Times / Siena hecha entre el 15 y 19 de octubre pasados. En otro estudio, de Mason/Dixon, hecho a principios de mes, Salazar, no obstante, obtenía 2% de ventaja.

Los boricuas

Entre los candidatos boricuas al Congreso, FiveThirtyEight considera que Alexandria Ocasio Cortez, en el distrito 14 de Nueva York de abrumadora mayoría demócrata, tiene un 99% de probabilidad de ganar un escaño en la Cámara baja en noviembre.

Al congresista demócrata boricua por el distrito 9 de Florida, Darren Soto, mientras, se le otorga un 98% de oportunidad de ser reelegido.

A los veteranos congresistas demócratas José Serrano, en el distrito 15 de Nueva York, y Nydia Velázquez, en el distrito 7 de Nueva York, también prácticamente se les asegura su reelección, con un 99% de posibilidades de triunfo.

Mientras, la cuesta está empinada para la candidata demócrata boricua al Congreso por el distrito 23 de California, Tatiana Matta, a quien FiveThirtyEight le otorga una mínima posibilidad (1%) de vencer al actual número dos de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.