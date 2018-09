Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, renovó hoy sus críticas en contra de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ha sido la voz de la Isla que más ha resonado en EE.UU. en contra de la respuesta del gobierno federal a la emergencia que dejó a su paso en Puerto Rico el huracán María.

Trump llamó a la alcaldesa incompetente, después de haber señalado el martes que el gobernador Ricardo Rosselló puede corroborar el “gran trabajo” que el gobierno federal ha realizado.

El insulto a la alcaldesa de San Juan pareció traerlo por los pelos. “Obtuve A plus por nuestro reciente trabajo de huracanes en Texas y Florida (e hice un gran trabajo poco apreciado en Puerto Rico, a pesar de ser una isla inaccesible con muy poca electricidad y una Alcaldesa de San Juan totalmente incompetente). Estamos listos para el (huracán) grande que viene” hacia la costa sureste de EE.UU, indicó el presidente estadounidense.

Pero, respondía a las críticas que le hiciera ayer por Twitter la alcaldesa, luego de que Trump volviera a elogiarse e indicado que la respuesta federal fue un "exito increíble que no ha sido reconocido".

“Si él piensa que la muerte de 3,000 personas es un éxito, que Dios nos ayude”, indicó ayer también por Twitter la alcaldesa de San Juan.

La alcaldesa Cruz fue la voz de Puerto Rico que desde el principio de la emergencia en la isla dio la alerta en EE.UU. de que ante la falta de suministros, transportación y electricidad, había gente muriendo. Un estudio de la Universidad George Washington, solicitado y acogido por el gobierno de Puerto Rico, estimó el mes pasado que fueron 2,975 las muertes a causa del huracán María.

Pres Trump thinks loosing 3,000 lives is a success. Can you imagine what he thinks failure looks like?