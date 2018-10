Ponce - El senador Eduardo Bhatia confirmó hoy que en el 2020 no regresa al Senado y sus esfuerzos están concentrados en aspirar a la gobernación bajo la insignia de la Pava.

Sin embargo, advirtió que no se propone presentar ideas populistas sino que abonen a “recatar” la credibilidad.

“El déficit más grande en Puerto Rico es la credibilidad. No solo yo, mucha gente se tiene que unir a rescatar esa credibilidad. El país o va a echar para adelante, el país no va a echar para adelante”, dijo el senador antes de participar de la Comisión Total del Senado, celebrada hoy en Ponce.

“Yo para la politiquería no estoy disponible. Para las luchas de poder no estoy disponible. Para devolverle la credibilidad a Puerto Rico sí estoy disponible. Y en ese sentido he dicho claramente que he creado un grupo de trabajo que estamos bien adelantados. Estamos bien organizados. Es la vez que más organizado yo he estado. Estoy en consulta y en conversaciones con mucha gente”, agregó.

De esta forma, Bhatia se une al exsenador Roberto Prats, quien ausculta la posibilidad de aspirar al principal cargo electivo del país. Lo mismo ha dicho el alcalde de Comerío, Josean Santiago. Mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aunque dijo que no regresaba a la poltrona municipal, no ha definido su futuro político.

Bhatia dijo que las mentiras al pueblo laceran la credibilidad de los políticos. Mencionó, a modo de ejemplo, el reciente anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de una supuesta reducción en la tarifa de la luz.

“Otros cuatrienios ha habido otros gobernadores que han hecho lo mismo. Creo que en ese sentido la credibilidad se devuelve si tenemos un compromiso grande con Puerto Rico de hablarle con la verdad a la gente. La verdad es dura y a veces es amarga, pero hay que hablarle con la verdad al pueblo”, señaló.

Su decisión está tomada, ¿no vuelve al Senado en el 2020?, cuestionó El Nuevo Día.

“Sí, mi decisión es solamente una. Mi decisión está tomada. No estoy shopping. No estoy en una tienda buscando opciones. Yo estoy listo y si el país entiende que yo puedo rescatar esa credibilidad y devolver esa credibilidad, pues claro que estoy disponible”, afirmó.

Las expresiones de Bhatia se producen la misma semana en que su homólogo Aníbal José Torres asume la presidencia del Partido Popular Democrático. Torres ha dicho que no interesa la candidatura a la gobernación.