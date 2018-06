El senador independentista Juan Dalmau Ramírez advirtió hoy al mediodía en su turno inicial en la sesión del Senado que la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, aún no ha enviado a la legislatura el reglamento que tiene que ser aprobado para regular la implementación de las oficinas regionales educativas y los directores de las escuelas de la comunidad.

La Ley de Reforma Educativa no le impone a Keleher un plazo máximo para presentar el reglamento, pero Dalmau Ramírez recordó que la Legislatura tendría no más de 30 días para actuar sobre el mismo y que si no lo hace, se da por aprobado. La Legislatura, a menos que se convoque a una sesión extraordinaria, recesaría a partir del 1 de julio hasta mediados de agosto cuando ya habría comenzado el semestre académico.

"La secretaria está en reuniones a puerta cerrada, llegando a acuerdo en cuanto a contratos de administración de escuelas chárter para la privatización de las escuelas públicas", dijo Dalmau Ramírez en su turno inicial. "Ella piensa que no tiene que darnos explicaciones".

"El Senado mira para un lado y la secretaria actúa como si tuviera patente de corso. Hace lo que le da la gana sin responder a nadie", añadió.

El portavoz de Educación Alexis Ramos aclaró esta tarde que la agencia radicó ayer, lunes, en el Departamento de Estado el reglamento que regula las escuelas chárter.

En entrevista con El Nuevo Día, Dalmau Ramírez dijo que Keleher lo que busca es comprar tiempo al esperar al cierre de la sesión legislativa para presentar el reglamento.

"Se trata de instrumento de fiscalización para que se entienda que la secretaria no tiene un cheque en blanco", dijo Dalmau Ramírez.

El viernes trascendió en la vista pública del presupuesto de Educación en la Cámara que 49 entidades han solicitado administrar escuelas chárter y 29 pasaron la primera ronda de requisitos.