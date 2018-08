El alcalde de Barranquitas, Francisco “Paco” López, confirmó hoy que no aspirará a la reelección tras seis cuatrienios al frente de la jefatura de su municipio.

“Yo he estado reflexionando por los pasados años sobre el trabajo que hemos realizado y me siento completamente satisfecho del Barranquitas que tomamos y el Barranquitas del presente”, estableció el alcalde afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) en una entrevista con la Red Informativa de Puerto Rico a través de la emisora Cumbre 1470 AM.

López fue elegido alcalde de Barranquitas en 1996 y reelegido consecutivamente hasta las elecciones de 2016.

Antes de entrar a la política fue profesor en la Universidad Interamericana. Asimismo, posee una maestría en Educación de la Pontificia Universidad Católica.

“En 1997 emprendimos una ardua labor para nosotros continuar fortaleciendo el progreso había comenzado en el pueblo de Barranquitas”, estableció.

López admitió que se sentía frustrado por el trato del gobierno central hacia los municipios y por la dinámica política actual.

El primer ejecutivo dijo que respeta al gobernador Ricardo Rosselló, pero puntualizó que a su equipo “le falta experiencia”.

“Fui de los que dije que al equipo del señor gobernador le hacia falta lo que yo tengo, canas. Canas de la experiencia y que tuvieran calle y compromiso con nuestro pueblo”, sostuvo el líder novoprogresista.

El político evidenció su frustración con las gestiones que, según él, realizó con el Departamento de Educación para evitar el cierre de escuelas en su municipio y resultaron ser infructuosas.

“Esas son las cosas que me provocan frustración”, estableció.

Asimismo, defendió la gestión de los alcaldes tras el paso del huracán María y estableció que fueron los municipios los que mejor respondieron ante la emergencia.

López dijo que se mantendrá al frente de la presidente del comité municipal del PNP hasta que comience el proceso de reorganización del partido y se elija un nuevo presidente.