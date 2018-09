El alcalde novoprogresista de Ceiba, Angelo Cruz Ramos, denunció hoy que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares lo insultó al proferirle una palabra soez el pasado 20 de julio.

Alegó que la disputa surgió a raíz de un mensaje de texto que le envió, en el que le expresó su malestar por no haberle cumplido una promesa que le hizo durante la campaña electoral para que el ayuntamiento pudiera mantener el contrato de alquiler de la marina en la antigua base naval Roosevelt Roads.

Según alegó, Rosselló Nevares le incumplió, pues su administración no retiró un caso de desahucio que llevaba la Junta de Desarrollo de Roosevelt Roads desde la administración de Alejandro García Padilla.

El resultado del pleito, que se desarrolló en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, llegó en julio y fue en contra del municipio.

“Le mando un mensaje al gobernador diciéndole ‘gracias por la persecución. Por si no lo sabe, la abogada de la Junta de Desarrollo me está jorobando. Te puedes quedar con la marina, pero dígale a sus secretarios que dejen a Ceiba en paz’”, afirmó en entrevista telefónica con endi.com.

Comentó que a los cinco minutos, el gobernador lo llamó y que puso el alta voz para que la abogada del municipio y otros empleados escucharan.

“Él (Rosselló Nevares) me dijo a mí que se sentía ofendido, que si iba a seguir de esa manera que me fuera al caraj… Y yo le dije 'no he recibido ayuda de ti nunca, que yo iba a defender el bienestar económico de mi pueblo…' Yo no le contesté de mala manera, yo le dije que sí, que me iba a donde me dijiste. Él me colgó la llamada después que me insultó”, manifestó el líder de Ceiba.

Endi.com solicitó a través de uno de los portavoces de Rosselló Nevares, el relacionista Carlos Bermúdez, una reacción oficial del gobernador sobre esta denuncia. De inmediato, no se ha emitido una expresión.

Por otro lado, el alcalde de Ceiba indicó que este incidente salió a relucir meses después solo porque lo cuestionaron en una emisora regional sobre su relación con el gobernador.

Aludió que su contestación fue porque “yo tengo una persecución del nivel central increíble”.

Mencionó que, como alcalde, no lo invitan a las reuniones de la Junta de Desarrollo de Roosevelt Roads. Esto le preocupa, pues señaló que era necesario compaginar los planes de desarrollo del municipio con los de la antigua base.

Además, el alcalde se quejó de que los planes de desarrollo para Roosevelt Roads contemplen que el municipio no pueda cobrar patentes o impuestos a los que allí se establezcan. Dijo que teme que esta situación convierta a Ceiba “en una barriada de Roosevelt Roads”.

También denunció que de Educación le han reclamado que no ha entregado la solicitud de licencia de alcalde. Alegó que eso lo entregó al principio del cuatrienio y tenía una duración de cuatro años.

Del mismo modo, Cruz Ramos planteó que su pueblo solo ha recibido en este cuatrienio fondos federales y $1 millón que concedió la Legislatura a los municipios tras el paso del huracán María.

“Eso nos lo dio la Legislatura directamente”, planteó Cruz Ramos para destacar que no fue un esfuerzo de La Fortaleza.

Mientras, alegó que el Departamento de Recreación y Deportes pudiera estar cometiendo un fraude al solicitar fondos de la Agencia Federal parael Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de instalaciones deportivas que son propiedad del municipio.

“Yo le solicitaría al gobernador que mirara a Ceiba como una de las ciudades que va a despuntar en el desarrollo de Puerto Rico”, dijo Cruz Ramos, al ejemplificar algunos de los problemas que ha tenido con la administración de Rosselló González.

“Necesitamos que nos escuchen y nos asignen fondos”, añadió.

Asimismo, el alcalde dijo estar apenado con el incidente que tuvo con el gobernador.

“Me da pena que el gobernador haya usado esas palabras. La pregunta era: ‘alcalde, ¿por qué usted se siente perseguido por nosotros?’. Pero no hubo pregunta, fue una mandá para el otro lado… Yo entiendo que esto no debió haber ocurrido y menos de un gobernador a un alcalde”, expresó, al anticipar que Rosselló Nevares negará el comportamiento que ha denunciado.

Dijo que, de su parte, no le guarda rencor al gobernador. De hecho, contó que hace poco se encontró con Rosselló Nevares y hasta se tiró fotos saludándole.

Dijo que en el evento se entregaron unos fondos federales para atender los problemas de violencia de género y maltrato infantil, pero que no pudo conversar con el ejecutivo de la denuncia que hoy ha hecho pública.