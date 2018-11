La barriada Vietnam, en Guaynabo, es para Alejandrina Quiñones todo lo que conoce sobre el concepto “hogar”. Allí nació, creció y se mantiene ante toda adversidad.

El año pasado, sin embargo, fue de los más fuertes en la vida de la mujer de 61 años. En su devastador paso por la isla, el huracán María destruyó parte de la residencia de madera y zinc donde se crió y todavía vive.

Y aunque, poco a poco, ha comenzado a reconstruir la casa, siempre guardó la esperanza de que la ayudaran a rehabilitarla.

Esa ilusión cobró forma ayer.

“Me sentí alegre, contenta, porque ya me habían denegado dos veces ayuda y yo dije: ‘pues a seguir viviendo así y arreglarla poquito a poquito’”, relató Quiñones, quien no cualificó para recibir ayudas para la reconstrucción a través de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ni el programa Tu Hogar Renace.

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, junto con las organizaciones Unidos por Puerto Rico y PathStone, anunciaron ayer la rehabilitación de seis viviendas, en la barriada Vietnam, que resultaron severamente afectadas por el paso del huracán María. La vivienda de Quiñones es una de ellas.

Esta primera fase requerirá una inversión de $420,000 -para gastos de permisos, materiales, planos y mano de obra- y debe estar completada el primer trimestre de 2019, precisó la directora del programa de Viviendas de PathStone, María G. Rodríguez.

La idea, no obstante, es seguir trabajando mano a mano con la comunidad y, en un futuro, ofrecer talleres prácticos a través de los cuales los residentes puedan aprender técnicas de construcción con miras a eliminar el desarrollo informal de viviendas.

“Nuestra meta es devolver a las familias el derecho al disfrute de una vivienda adecuada, digna y decente”, destacó Rodríguez.

Fue el Colegio de Arquitectos el que sometió la propuesta y gestionó una partida de $200,000 a través de Unidos por Puerto Rico. La suma fue, entonces, pareada por PathStone.

“De esta forma, maximizamos el alcance para que más familias se beneficien y las mejoras sean mucho más abarcadoras”, detalló la presidenta de la organización profesional, Diana Luna.

El proceso para seleccionar las viviendas que serían rehabilitadas fue producto de consultas comunitarias e inspecciones realizadas por la organización PathStone con un equipo de arquitectos. Entre los criterios de elegibilidad, estaban que la estructura afectada fuera la única residencia de la familia beneficiaria y poseer título de propiedad o un documento que evidenciara los derechos de tenencia.

“Entramos a una comunidad pensando que íbamos a arreglar techos, pero nos hemos encontrado con que las necesidades son mucho más amplias”, reconoció Rodríguez.

lucha incansable

Para Michael Fernández, asesor legal de la comunidad, la iniciativa de estas organizaciones es, sobre todo, un acto de justicia social hacia una comunidad históricamente marginada.

“Después del huracán, se han declarado muchas comunidades vulnerables, ya sea por inundación o deslizamientos, pero si son comunidades pudientes, no van a recibir las mismas amenazas ni van a estar entre esas 200 a 300 comunidades que se está proyectando se van a desplazar”, sostuvo Fernández.

Vietnam, ubicada en la estrecha costa de Guaynabo, fue objeto de diversos trámites de expropiación por parte de la pasada administración municipal con el objetivo de utilizar esos terrenos con fines turísticos.

Luego de una lucha de 12 años, el liderato comunitario recurrió a los tribunales y logró una sentencia a su favor el año pasado, determinación que detuvo las expropiaciones.

Pero esto no evitó que la comunidad perdiera unas 400 familias, que se vieron obligadas a dejar sus residencias en medio de ese proceso.

“Nuestra trayectoria se caracteriza por la perseverancia, resistencia y esfuerzos de lucha... Confiamos que esta iniciativa sea el vehículo para que otros organismos establezcan alianzas que fortalezcan el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad”, expresó Alfonso Lugo, portavoz de la Junta Comunitaria de Vietnam.