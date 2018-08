Washington - El Comité de Credenciales del de Estados Unidos (DNC) confirmó ayer que considerará el 24 de agosto las querellas en contra de la elección de la directiva demócrata de Puerto Rico que encabeza el exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Charlie Rodríguez.

En una comunicación a sus miembros y las partes en controversia, el Comité de Credenciales estableció las guías del debate que llevarán a cabo en dos semanas para pasar juicio sobre las apelaciones presentadas por demócratas del Partido Popular Democrático (PPD) y del movimiento Our Revolution Puerto Rico inspirado por Bernie Sanders.

Las impugnaciones en contra de la elección de Rodríguez y su grupo han tomado un nuevo giro ante el escándalo que generó la revelación de correos electrónicos referentes a miembros asociados al comité ejecutivo local, un miembro de la comisión que examinó en la isla las impugnaciones, el examinador de las audiencias del caso e integrantes del propio DNC.

El Comité de Credenciales le dedicará cerca de dos horas a esta controversia en su reunión del 24 de agosto, en el hotel Hyatt Regency de Chicago (Illinois).

Ha informado que otorgará hasta 15 minutos a cada grupo, es decir, a los demócratas encabezados por el senador del PPD, Eduardo Bhatia, a las representantes del movimiento de Sanders, Damaris Delgado Vega y Maruxa Cárdenas Surillo, y a la directiva que preside Rodríguez.

Luego, los miembros del Comité de Credenciales –copresidido por la senadora estatal de Luisiana, Karen Carter Peterson, y el presidente de los demócratas de Nueva Jersey, John Currie–, debatirán el caso hasta por 30 minutos, antes de considerar una resolución.

La resolución que se logre aprobar en el Comité de Credenciales deberá ser ratificada al día siguiente en el pleno del DNC.

La impugnación original de los demócratas populares y de Our Revolution coincide en que la elección de Rodríguez; de Johanne Vélez como vicepresidenta; la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, como delegada permanente; y el abogado Luis Dávila Pernas como delegado permanente, se hizo sin convocarse debidamente y sin cuórum.

Pero, ahora se suman correos electrónicos en los que uno de los tres miembros del Comité de Acción Afirmativa, Álvaro Cifuentes, le refiere a Rodríguez –cuya elección del 7 de febrero de 2017 está impugnada– borradores de la opinión que se emitió el 12 de febrero de 2018 desechando las querellas.

Cifuentes admite haber enviado los borradores, al igual que un memorando de Harold Ickes, miembro del Comité de Reglas del DNC, sobre cómo proceder con las querellas que refirió tanto a Rodríguez como al examinador del caso, Anthony Maceira, ahora director de Puertos.

Rodríguez dice que intercambió mensajes con Cifuentes sobre asuntos técnicos, pero que no recibió los borradores. “Es improcedente acceder a una nueva investigación local que ya fue realizada extensamente de conformidad al reglamento vigente”, ha indicado Rodríguez.

Maceira no recuerda haber visto el memorando de Ickes, quien fue consultor del Comité de Acción Afirmativa, según Cifuentes.

Además, El Nuevo Día reveló un intercambio de mensajes electrónicos del 27 de febrero de 2018 entre Rodríguez y Manuel Ortiz, principal cabildero del gobernador y miembro del Comité de Credenciales, sobre la búsqueda de votos en esa comisión para descarrilar las querellas.

“Si no es por las revelaciones en El Nuevo Día, no nos hubieran citado. Allí estaremos”, indicó ayer en una declaración José Alfredo Hernández Mayoral, abogado de Bhatia y los demás querellantes demócratas del PPD.

Como el abogado del grupo de Sanders, Michael McCall, Hernández Mayoral ha solicitado una nueva elección. McCall sostiene que de no convocarse a otra elección, el Comité de Credenciales debe comenzar un nuevo proceso de investigación del caso con un examinador que no viva en Puerto Rico y no tenga vínculos con los partidos PNP y PPD.