El alcalde de San Lorenzo, José R. Román Abreu, defendió hoy la medida para que los alcaldes electos después del 2000 puedan tener una pensión por 30 años si estuvieron ocho años al frente del municipio.

Relacionados: La Junta no avalará el aumento a las pensiones de los alcaldes

"Los alcaldes que comenzaron su gestión en el año 2000 tenían la expectativa de una pensión decente y ocurre que ahora recibirán menos que otros servidores públicos. En primer lugar, los alcaldes, contrario a lo que se le ha hecho creer a nuestro pueblo, no son los responsables principales del problema fiscal y la deuda que mantiene en crisis al gobierno. La gran mayoría de los municipios está al día en los pagos de la deuda que estos han contraído para el desarrollo de sus obras y proyectos. La gran mayoría tiene hasta un año de adelanto en el pago de sus bonos”, explicó a través de expresiones escritas el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

El Proyecto del Senado 1148 no fue considerado en esta sesión legislativa en la Cámara de Representantes. Por lo que, la legislación se podría atender después de enero en este cuerpo.

“La ajustada situación fiscal de la mayoría de los municipios se debe a la enorme carga que ha conllevado el asumir las responsabilidades que corresponden al gobierno central y que ahora se le han transferido o han tenido que asumirla los municipios. Las asistencias o servicios que ya el gobierno central no presta, el ciudadano la reclama a los municipios y teniendo de frente las necesidades los alcaldes no podemos mirar hacia otra dirección que no sea buscar alivio a la gente”, afirmó el alcalde.

Román admitió que está consciente de que será objeto de ataques por defender la medida legislativa.

El gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se pronunciaron en contra del aumento a las pensiones de los alcaldes. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también se expresó en contra de la medida.

“Esta realidad pone de manifiesto el contenido demagógico de quienes responsabilizan a los municipios por la realidad fiscal que vive el país. Peor estarían las cosas bajo el sistema de condados, donde el ciudadano se invisibiliza, que postulan los adversarios de la administración municipal”, enfatizó Román Abreu.

“Todos los compañeros y compañeras que hoy ocupamos el puesto de alcaldes, lo digamos en voz alta o en un tono bajo, estamos igual que todos los empleados públicos, preocupados por nuestro retiro. También lo estamos por la realidad que enfrentan todos los retirados del país ante los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal. Nuestra preocupación es doble, ante la realidad que personalmente enfrentamos, y porque sabemos que los problemas sociales que traerán dichos recortes en nuestros ciudadanos los tendremos que enfrentar desde nuestras responsabilidades como alcaldes”, enfatizó.

De igual manera, Román Abreu detalló que los municipios se han encargado de la recuperación de la infraestructura y los daños a la propiedad de los ciudadanos ante los estragos causado por los huracanes Irma y María.

“Entendemos como justo y equitativo nuestro reclamo. No estamos buscando privilegio alguno por el puesto que hoy ocupamos. Hay quienes dicen que en este momento de crisis es inmoral hacerles justicia a los alcaldes. Creemos que la inmoralidad estriba en que se retiren con una pensión de hambre, totalmente inferior a la de otros funcionarios y servidores públicos”, informó Román Abreu.

El alcalde propuso que, si finalmente no atienden el reclamo de los alcaldes, solicitará una devolución de las aportaciones y permiso para colocarlas en instrumentos de inversión que “nos garanticen una vejez digna, al igual que lo merecen todos los adultos mayores de nuestro país”.

De igual forma, el alcalde de Lares del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roberto Pagán Centeno, defendió el aumento a las pensiones a los ejecutivos municipales.