El excomisionado electoral de Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), Nelson Rosario, comenzó el proceso para inscribir el Partido Acción Civil (PAC) con miras a convertirse en alcalde de San Juan.

Así lo reveló el abogado al hablar sobre las metas que se ha trazado como presidente de la colectividad, fundada en el 1997.

El PAC no logra inscribirse en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como un partido desde el 2008, cuando presentaron un candidato a senador por el distrito de San Juan. Posterior a este cuatrienio, apoyaron candidatos independientes.

Ahora, en este regreso partidista, la meta es lograr presentar un candidato a alcalde, con una plancha de 14 legisladores municipales, informó Rosario.

“Vamos a volver a lo básico, a San Juan. A inscribirnos en San Juan. Esto es básicamente un proyecto de administrar la ciudad y de repoblarla, volverla a hacer la capital económica y turística, la mejor ciudad del Caribe, primero, y luego de América. San Juan tiene todo y hay de todo”, manifestó en entrevista con endi.com.

Hoy, como parte del proceso de inscripción del partido, la CEE publicó un aviso público en el que se solicitó a los electores expresar si hay alguna objeción con el nombre e insignia de la colectividad.

Rosario, quien actualmente se dedica a la práctica privada de la abogacía, dijo que no deben tener problemas con este paso, pues desde el 1997 mantienen control del nombre y la insignia a través del Departamento de Estado. También dijo que están activos en la radicación de informes antes el Contralor Electoral.

Una vez avalado el nombre del PAC y la insignia, la CEE debe dar el visto bueno para que se comience el proceso de recogido de endosos. En este caso, la colectividad tendría que presentar el apoyo de alrededor de 6,000 electores bonafide para certificarse como un partido.

“Inscribir partidos en Puerto Rico es extremadamente difícil, debido a todas las trabas que históricamente imponen los partidos usando a la CEE como instrumento de opresión. Esperamos que las actitudes cambien y tal como pasó con (el senador José) Vargas Vidot, con (Manuel) Cidre y (Alexandra) Lúgaro, que obtuvieron alrededor del 20% de los votos para la gobernación, las personas que se den cuenta que ya no estamos en la época de las tres fracciones, PPD, PNP y PIP. El apoyo en la calle está, la gente está harta de los partidos. La única razón por la que se mantienen vivo es el control que tienen en la CEE y en el uso de los fondos públicos. Pero, bueno, los tiempos cambian, la gente cambia, esperemos que la Comisión esté a la altura de los tiempos”, expresó el abogado.

Pero, antes de inscribir el partido, Rosario informó que buscan reorganizar la colectividad.

Reveló que, hasta el momento, han tenido tres reuniones con comunidades y organizaciones.

“Hay un grupo de gente de Villa Palmera que tienen unos problemas de expropiación porque no tienen título de propiedad de los terrenos, con ese grupo ya nos reunimos. Hay unos sectores de la comunidad dominicana y sectores de personas con niños con autismo, con esos grupos es que nos hemos reunido más para trabajar desde el municipio programas que ayuden a los niños con autismo y los envejecientes”, reveló.

Sin embargo, Rosario aludió a que la finalidad del partido no será resolver problemas de comunidades o sectores necesitados. Tampoco respaldarán ningún status político.

Dijo que la filosofía del PAC “es de liberalismo tradicional, es que la gente se esfuerce, sin populismo y sin estar regalando”.

“El municipio no tiene que estar subsidiando a nadie o cargando a nadie, sino tiene que no ser estorbo. El municipio no puede ser obstáculo, pero tampoco tiene que ser quién dé. El municipio tiene que hacer cumplir la ley y poner las condiciones para que las personas con su esfuerzo y talento logren su objetivo”, añadió.

Y para guiar al PAC en esta filosofía, Rosario se ofrece como candidato a alcalde. Sin embargo, aceptó que la colectividad tiene que hace una asamblea de pueblo el año de las elecciones, el 2020, para que el aspirante sea seleccionado.

“Entiendo que estoy capacitado y me gustaría ser alcalde, pero responsablemente no puedo tomar la decisión este momento. Primero, porque el partido no se ha inscrito y, segundo, porque hay que tener cierto espacio económico y, si yo no tengo la suficiente capacidad económica para hacerlo de aquí al 2020, podría hacerlo otra persona. Yo tengo que trabajar, tengo cuatro hijos y tengo que trabajar. La campaña al 2020 es paralizar todo lo cotidiano y sumergirse en lo electoral. Eso es tiempo completo”, puntualizó Rosario.