Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz y Ramón Luis Cruz, denunciaron hoy que la determinación gubernamental de eliminar las multas de AutoExpreso es una “incompleta”, pues debió estar acompañada de la renuncia del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras.

Advirtieron, además, que las denuncias de los conductores por emisiones de multas injustificadas por el aparente uso indebido de los pejes continuarán hasta tanto la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) actualice el sistema operacional administrado por GILA, LLC.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy, lunes, la cancelación del contrato con GILA, empresa que administraba el sistema de AutoExpreso, así como la eliminación de todas las multas que no hayan sido pagadas por los conductores hasta el día de hoy.

“La raíz del problema es el sistema de la ACT que, en última instancia, es, fue y seguirá siendo la causa principal para multar a más de 13,000 conductores todos los días en Puerto Rico. Es un sistema anticuado, un sistema que no cumple con los estándares …sea quien sea la compañía que esté a cargo de operar el sistema, si no se actualiza el sistema va a continuar siendo la raíz principal del problema”, expresó Ortiz al indicar que la determinación fue una que no estuvo planificada.

“Se pretende mantener a los conductores bajo un sistema deficiente”, agregó Ortiz.

Cruz indicó que fue en el 2011, bajo la administración de Contreras como director ejecutivo auxiliar para la ACT, que comenzó el cobro de peajes electrónicos.

“Hoy, (Contreras) es la persona que tiene a cargo la elección de la nueva empresa que va a operar el sistema que él trajo y fracasó. Por tal razón, no es compatible que siga al frente de la administración de la ACT y el DTOP”, dijo el portavoz alterno cameral del PPD.

“La salida de Contreras era importante dentro de este proceso para poder adjudicar correctamente a favor de los ciudadanos”, agregó Cruz.

Cruz sostuvo, igualmente, que Rosselló Nevares debería establecer un sistema de retribución para aquel ciudadano que pagó una multa que no le correspondía y objetó la misma, aspecto que no quedó definido durante la conferencia de prensa.

“Si se le cobró una cosa que no le correspondía es un robo de dinero…si el gobierno se queda con ese dinero es robo al ciudadano responsable que pagó”, dijo Cruz.

Los representantes añadieron que el gobernador tampoco anunció cuáles serían, si alguna, las medidas que tomaría su administración para evitar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detenga esta determinación. A través de una carta cursada el pasado 4 de septiembre, el organismo federal expresó su oposición al proyecto que reducía a $15 el monto de las multas, medida que fue firmada hoy por el Ejecutivo.

“El mismo gobernador se comprometió con unos recaudos en el plan fiscal provenientes de las multas…después veremos al gobernador responsabilizando a la Junta porque los conductores se quedaron desprovistos. Eso sería otro intento de engañar al país como han hecho con muchos otros asuntos”, sentenció Ortiz.

“El gobernador tiene que hablar claro. De lo contrario estaríamos, lamentablemente, ante otro intento de Rosselló Nevares de atender con relaciones públicas un problema que afecta el bolsillo de la gente”, subrayó Ortiz.