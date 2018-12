Washington - El contralor electoral Walter Vélez Martínez determinó que el Partido Popular Democrático (PPD) no tenía que incluir en sus informes de ingresos y gastos la cena del 18 de julio en esta capital, en la que representantes de la colectividad se reunieron con grupos conservadores y cuya organización ha quedado como un misterio.

En su respuesta a la solicitud de información de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el PPD mantuvo que no tuvo nada que ver con la organización de la cena, a la que uno de los asistentes –según una fuente de El Nuevo Día– fue convocado por DCI Group, la empresa de relaciones públicas y cabildeo que estuvo a cargo de la propaganda de firmas de inversiones en contra del gobierno de Alejandro García Padilla.

Como parte de la investigación de la OCE, el cabildero Ónix Maldonado, quien llevó a la reunión de julio con grupos conservadores y dos medios de comunicación al entonces presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos –fallecido el 5 de noviembre–, también negó conocer quién organizó la cena.

Debido a que en la cena –efectuada en un Morton’s The Steakhouse– se distribuyó un documento en que se consideraba a Ferrer Ríos como “principal candidato a gobernador” del PPD, Vélez Martínez solicitó, en octubre, información a la colectividad sobre la reunión, que no fue incluida en el informe de ingresos y gastos del trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre.

En su momento, Ferrer Ríos y luego, el 13 de noviembre, el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, en su respuesta oficial al contralor electoral, desvincularon a la colectividad de la organización o coordinación de la reunión, y de la preparación del documento que mencionó al fallecido líder de la Pava como “el principal candidato a gobernador” de su partido.

Aquel documento incluyó puntos parecidos a los que se distribuyeron, esa misma semana, en el Congreso con la bandera de Cuba y El Morro de La Habana, como si fueran de Puerto Rico, con la idea de combatir el proyecto proestadidad de la comisionada Jenniffer González.

Los argumentos del documento –cuya preparación Ferrer Ríos atribuyó a los cabilderos Maldonado y Luis Balbino Arroyo, de la firma World Professionals Group– incluyeron referencias a que “Puerto Rico está en bancarrota y rehúsa pagar sus deudas”, tiene una cultura distinta a la estadounidense y sería un “estado” dependiente de programas de bienestar social.

Ferrer Ríos –quien en 2015 tuvo un contrato con DCI, en momentos en que esa empresa llevaba a cabo la campaña en contra del gobierno de García Padilla–, dijo, en varias ocasiones, que la cena fue convocada por Maldonado. Al encuentro asistieron como representantes del PPD, además de Ferrer Ríos, Maldonado y Arroyo, José Alfredo Hernández Mayoral, quien ha sido el responsable de los asuntos federales en el PPD, y el abogado Carlos Dalmau.

Hernández Mayoral, por su lado, dijo, en agosto, que a él le llevó a la reunión Ferrer Ríos.

Maldonado, mientras, reconoció recientemente a los auditores de la OCE que invitó a Ferrer Ríos a la cena, pero tampoco pudo decir quién la convocó, organizó y financió. Según contó Maldonado a la OCE, la reunión “se centró únicamente en las consecuencias de la estadidad” y en denunciar el proyecto 6246 de González.

Al encuentro, según publicó El Nuevo Día, asistieron grupos conservadores, como Freedom Works y Competitive Enterprise Institute, y representantes de Newswek y la publicación de la derecha alternativa Breitbart, la que dirigió Steve Bannon, el exasesor del presidente Donald Trump.

“Evaluada la respuesta provista por el señor secretario y la información obtenida por la OCE de otras fuentes, concluimos que no hay evidencia que vincule al PPD con la organización o coordinación de la reunión…”, expuso Vélez Martínez, en una carta enviada a Delgado Altieri con fecha del 30 de noviembre.

Agregó que “aun si se interpretara que el documento distribuido en la reunión promovía la aspiración de Ferrer Ríos a la gobernación de Puerto Rico, el hecho de que no se encontró evidencia de que el PPD o Ferrer Ríos hayan coordinado o participado en su preparación, no convierte el acto de distribuir el documento en un donativo en especie a su favor, sino que lo caracteriza más bien como un gasto independiente, cuya responsabilidad no recaía en el PPD ni en Ferrer Ríos”.

El PPD sí reportó en su informe trimestral los reembolsos de gastos a Ferrer Ríos por los gastos de viaje y estadía durante los días de julio en que fue a cabildear en contra del proyecto pro estadidad de la comisionada González, indicó Vélez Martínez.

En medios de las dudas que levantó la reunión y la posibilidad de que la cena haya sido organizada y financiada por DCI Group, el ahora presidente del PPD, senador Aníbal José Torres, anunció recientemente que ni Maldonado ni Arroyo, que colaboraron con las finanzas de su partido, formarán parte de su equipo de trabajo.