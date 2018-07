Washington - En su convención de Texas, la Asociación para el Progreso de Personas de Color (NAACP) dio hoy su respaldo al proyecto pro estadidad de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

En su resolución, la organización indica que el proyecto de ley 6246 es un “gran primer paso” para conseguir “la voluntad de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que resultaría en la admisión formal de Puerto Rico como estado de Estados Unidos, en igualdad de condiciones y en una unión verdaderamente permanente, efectivo a más tardar el 1 de enero de 2021”.

Esa la segunda ocasión en que el grupo, considerado la principal organización pro derechos civiles de la comunidad afroamericana, respalda la estadidad para la Isla, después del plebiscito del 11 de junio de 2017, en el que – en medio de un boicot de los partidos de oposición y con solo el 23% de participación electoral-, el 97% de los que participaron apoyaron la estadidad.

La Comisión de Igualdad, creada por el gobierno de Puerto Rico para promover la estadidad, ya había incluido entre sus logros el respaldo de NAACP.

While the people of #PuertoRico are already American citizens, especially in light of the inequities they are facing, the #NAACP reaffirmed its strong support for full statehood of #PuertoRico at the #NAACPConvention.

En ese mismo informe, la Comisión reconoció que el consenso entre los medios de comunicación en EE.UU. es no ver los plebiscitos de 2012 y 2017 como ejercicios de autodeterminación para Puerto Rico. En específico, reconocen que los periodistas estadounidenses suelen advertir que la participación en 2017 fue demasiado baja para darle fuerza a sus resultados.

El gobernador Ricardo Rosselló fue uno de los oradores de la convención de NAACP.

Al utilizar palabras que tienen eco dentro de la comunidad afroamericana, el gobernador Rosselló – según La Fortaleza-, dijo en su mensaje que “el colonialismo es segregación política y no tiene cabida en nuestro país”.

Rosselló pidió a los miembros de la NAACP – reunidos en San Antonio, Texas-, que llamen a sus congresistas y le pidan respaldo al proyecto de González, que busca crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar los cambios a las leyes que deben hacerse para lograr la admisión de Puerto Rico como estado 51.

La comisionada González ha insistido en que la intención de su proyecto es incorporar a Puerto Rico como territorio – lo que se considera una promesa de estadidad-, tan pronto sea aprobado. Abogados de distintas ideologías opinan que como está redactado solo ordenaría el estudio del Grupo de Trabajo del Congreso, y que la incorporación, como la admisión, dependería de aprobar en otra ley las recomendaciones de ese comité de nueve legisladores federales.

Bajo el territorio incorporado, los residentes de Puerto Rico tendrían que comenzar a pagar contribuciones sobre ingresos, sin tener aún los derechos políticos de votar por el presidente y elegir miembros al Congreso. La legislación persigue que la transición permita flexibilidad.

Rosselló sostuvo que como en Puerto Rico, los territorios de la Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y Samo americana, se rigen sin el consentimiento de sus residentes.

El gobernador, de acuerdo a La Fortaleza, resaltó en su mensaje la figura del doctor José Celso Barbosa, un afropuertorriqueño que es considerado el ‘padre’ del ideal de estadidad.

En Twitter, el Junte de Mujeres 2018 – creado por seis dirigentes soberanistas e independentistas -, exhortó a NAACP a reconsiderar su posición y a ver el caso colonial de Puerto Rico como la falta de autodeterminación de un pueblo, no simplemente de ciudadanos estadounidenses residentes en la Isla.

NAACP should consult its counterparts in Puerto Rico – civil rights and black people advancement organizations – instead of shady politicians of our colonial government. Check your sources @NAACP @JoseADelgadoEND @ricardorossello — Junte de Mujeres #M18 (@JunteM18) July 17, 2018

“NAACP debe tener mayor cuidado con sus selecciones. El gobernador de Puerto Rico no es una buena”, indicó el Junte.

NAACP’s support to statehood for Puerto Rico is not only uninformed and oblivious to the facts, but reflects on the notion that this organization has become outdated an in the verge of irrelevance amid new racial justice groups such as Black Live Matters #NAACPConvention @NAACP — Junte de Mujeres #M18 (@JunteM18) July 17, 2018

El gobernador Rosselló estuvo también ayer en Washington D.C., luego de unas vacaciones en Rusia, a donde viajó – con escolta-, a observar las finales de la Copa Mundial de Fútbol.

En la capital estadounidense se reunió con la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y autoridades del Departamento de Vivienda federal.

Pelosi, según fuentes legislativas, ha cuestionado al gobernador Rosselló la forma en que implanta la decisión del caso Janus, resuelto por el Tribunal Supremo de EE.UU., que determinó que los sindicatos del servicio público no pueden cobrarle cuotas a los no unionados.

La Fortaleza ha indicado que Rosselló regresaría hoy mismo a San Juan.