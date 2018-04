El Senado aprobó esta tarde 25-0 la resolución conjunta del senador independentista Juan Dalmau Ramírez que busca ordenar al secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, detener inmediatamente el desembolso de fondos para el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La delegación popular se unió como coautora de la medida al igual que la del penepé. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; Zoé Laboy y Margarita Nolasco apoyaron la medida con votos explicativos.

El presupuesto vigente de la JSF es de $60 millones y ya ha anunciado que busca un aumento de $20 millones para el próximo año fiscal. Los gastos de la Junta son afrontados por Puerto Rico, pero el gobierno federal está obligado a detallar los flujos de fondos para esa entidad.

“Es tiempo que el gobierno de Puerto Rico, en todas sus ramas y dependencias, actúe ante los abusos de la JSF colonial y tome pasos afirmativos -más allá de expresiones epistolares- para garantizar la defensa de nuestros intereses”, reza la resolución radicada por Dalmau Ramírez.

La JSF y la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares se han enfrascado en una batalla epistolar en las pasadas semanas ante la realidad de que el ente federal que controla las finanzas del país quiere acelerar la aplicación de una reforma laboral y reducir el 10% las pensiones de los empleados públicos. También ha rechazado varios planes fiscales como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico.

Para que logre su cometido esta resolución, la Cámara de Representantes tendría que aprobar la misma y tendría que ser firmada por el gobernador Rosselló.

Al ser consultado, el portavoz de la mayoría penepé en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo esta mañana que no había visto la resolución y que no podía opinar al respecto, y mucho menos sobre la posición de sus compañeros.

En su turno sobre la medida, Dalmau Ramírez aludió a lo que describió como una “caravana de abusos” de la JSF contra el país. “En cada ocasión, mientras más se profundiza la crisis económica y fiscal, mayor penalidad por parte de la JSF, que propone austeridad y ajustarnos el cinturón y desmantelar el servicio público y el sistema universitario, operan como si no tuviera cinturón que ajustarse”, dijo.

“La responsabilidad que cada uno de nosotros tiene no depende dela opinión, la acción o la inacción de otro”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en su turno sobre la medida. “Si se convierte o no, eso está por verse, no es lo cardinal. Lo cardinal es el mensaje que queremos enviar desde aquí de que entiendan que no nos doblegamos y respondemos a la gente que nos eligió”.

Rivera Schatz, quien anunció que presentará un proyecto de ley para que ningún salario en el gobierno pueda superar los $60,000 y el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, argumentaron que la JSF no ha resuelto “nada” en Puerto Rico.

“Hemos visto en las pasadas 24 horas afrentas contra un gobierno electo…. Ellos tramaron en sus mentes que necesitaban una Legislatura ‘light’ y que Puerto Rico necesitaba alguien que los manejara”, dijo Ríos.

“Pero el presupuesto de la Junta lo tenemos que pagar nosotros, los que supuestamente no estamos en condiciones de responder por nuestras responsabilidades económicas. Qué mamey”, agregó al indicar que el choque entre el gobierno y la JSF “es inevitable”.

“Hoy es el primero paso. Hay quien diga que la Legislatura no puede ir en contra de una ley federal como Promesa y decirlo que no desembolsarán una obligación contraída... pero sí se puede dentro de lo que puede hacer un legislador es aprobar un presupuesto y por partidas. El gobernador puede ir partida por partida y la Constitución lo provee. Lo que la Constitución no dice es que un tercero puede administrar un presupuesto”, puntualizó.

En su primer año, la Junta tuvo un presupuesto de 31 millones de dólares que pasó luego a duplicarse.