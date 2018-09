Con el único voto en contra de la senadora novoprogresista Nayda Venegas Brown, el Senado dio paso esta tarde al proyecto de ley que busca nombrar el 11 de octubre como el Día de la Niña.

Se trata de una medida de la senadora novoprogresista Zoé Laboy en la que crea la efeméride para "reconocer los derechos de las niñas, los problemas extraordinarios a los que se enfrentan y promover la equidad de género".

Venegas Brown no asumió un turno durante el debate y dijo a la prensa luego que no cree en la equidad de género.

"Tengo una postura firme en cuanto a mis pronunciamientos", dijo Venegas Brown. "No estoy de acuerdo con el lenguaje, una parte del lenguaje del proyecto, eso fue todo lo que me llevó a votar en contra".

¿Qué parte objetó?, se le preguntó.

"No es que objeto, es que no estoy de acuerdo con el lenguaje. Todo está correcto y bonito, pero eso de promover la equidad, conocemos el lenguaje y conocemos lo que está pasando en Puerto Rico y la senadora Nayda Venegas no está de acuerdo con ese lenguaje", indicó.

El proyecto ordena que cada año el gobernador emitirá una proclama a esos efectos y exhortará a todas las entidades, públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general, a organizar actividades a tenor con el propósito de esta ley.

También ordena a la Procuradora de las Mujeres, al secretario del Departamento de Educación y al Secretario de Estado que adopten las medidas que sean necesarias para cumplir con el texto de la ley.