El Senado aprobó por unanimadidad hoy, lunes, una resolución en la que le exigen al gobernador Ricardo Rosselló y al secretario del Departamento de Transportación, Carlos Contreras, la cancelación del contrato a Gila, LLC, empresa encargada del cobro de los peajes en las autopistas, ante las continuas quejas de conductores.

“Si tenemos una empresa que no quiere cumplir con su responsabilidad como Gila, pues de nada vale. La pregunta es cuánto más hay que esperar para que alguien en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), sugiera cancelar el contrato de esa empresa”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Es evidente que las actuaciones de Gila, LLC, se alejan del sentido de diligencia y compromiso con el que los suplidores del gobierno de Puerto Rico deben atender las preocupaciones de los residentes de la isla”, lee la exposición de motivos de la Resolución del Senado 857.

Rivera Schatz criticó la inacción en el asunto de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y del titular del DTOP, quien el pasado 1 de julio le concedió a Gila un término de 48 horas para atender la problemática, advertencia que no redundó en ninguna acción.

“Alguien dígale al secretario que esas 48 horas pasaron. Es probable que alguna gente se irrite porque yo critico a mi gobierno… pero el que lo haga mal hay que denunciarlo, tan sencillo como eso”, dijo el líder senatorial.

La resolución senatorial 857, de la autoría de Rivera Schatz y atendida por descargue en la sesión legislativa de hoy, fue aprobada juntamente con el proyecto de administración 84, que reduce a $15 el monto de las multas por traspasar el peaje sin balance disponible.

No obstante, la medida de administración, en la Cámara el proyecto 1724, fue también aprobado, pero recibió la crítica de los legisladores de los tres partidos políticos que sostuvieron durante la discusión, que el verdadero problema no radica en el monto de la multa, sino en el sistema operacional de Gila, LLC.

“Es un mero parcho a un sistema que está deforme. Esto no va a resolver el problema de transparencia que hay en todo ese andamiaje”, expresó el senador independiente José Vargas Vidot, quien votó en contra del proyecto.

El futuro de proyecto de la Cámara 1724, sin embargo, podría estar escrito luego que, en una carta con fecha del 4 de septiembre enviada por correo electrónico a la Asamblea Legislativa, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la aprobación de “dicha legislación priva al Fondo General de ingresos que el plan fiscal asumió serían cobrados y son la base de las proyecciones de ingresos en el plan fiscal”.

“La Junta de Supervisión Fiscal mantiene su oposición a cualquier legislación que reduzca las multas cobradas por violaciones en el pase de peajes”, agrega la carta firmada por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

“Yo lo que quiero es que no engañemos al pueblo de Puerto Rico, lo que pase aquí con las multas hoy no se va a dar”, señaló el portavoz del Senado del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, quien describió el ejercicio de votación como uno “fútil” y “para las gradas”, ya que la reducción en las multas no se traducirá en una realidad.

Tras su aprobación, el proyecto de la Cámara 1724 regresará a la Cámara tras una enmienda sometida por la senadora Zoé Laboy a los fines de que cuando el DTOP proceda a la desactivación de un sello no registrado le envíe al conductor afectado una notificación de la acción tomada.