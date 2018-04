La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado está a la espera de la investigación del Departamento de Justicia sobre las conversaciones político-electorales que mantuvieron un juez y varios miembros de la campaña del hoy gobernador, Ricardo Rosselló, para determinar si irán sobre el trabajo realizado por la agencia.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que espera que el informe sea convincente.

“El informe que Justicia debe rendir no es para el Senado de Puerto Rico. Es un informe para todos los puertorriqueños, para que el pueblo de Puerto Rico entienda que se trabajó con un alto sentido de responsabilidad y que se fijen responsabilidad donde corresponden”, señaló.

Mañana vence el plazo de dos semanas solicitado por la secretaria de Justica, Wanda Vázquez, para completar la investigación relacionada con el chat en donde se discutieron determinaciones relacionadas con el pasado evento electoral.

“Así las cosas, reunimos la comisión, discutimos los detalles y vamos, entonces, a requerirle a la secretaria de Justicia que si no la tiene para mañana nos diga específicamente qué día va a tener la información sobre la investigación del chat”, explicó Rivera Schatz.

Dijo que de la investigación no ser convincente y no contener posibles señalamientos contra los funcionarios que pudieron haber incurrido en violaciones a estatutos vigentes, podrían proceder a cuestionar la labor realizada por el personal de la agencia.

“Si la investigación del Departamento de Justicia no nos convence, podríamos mirar el método que utilizaron y cuestionar la investigación y verificar por qué llegaron a unas conclusiones que no son satisfactorias, si hubo algún otro elemento adicional que movió la investigación al punto que no es convincente. Todo eso está dentro del marco de posibilidades”, planteó Rivera Schatz.

Durante la reunión ejecutiva también se discutieron otros asuntos, como el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los señalamientos que se han hecho públicos contra el hijo de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, quien según una auditoría de la CEE, no completó las hojas de asistencia entre julio de 2017 y enero de 2018.

“Las dimensiones del problema con el registro de asistencia son mucho más amplias de las que estimamos y nos damos cuenta ahora con el informe que nos rinde el auditor”, indicó sobre las fallas en las que pudo haber incurrido Roberto Benítez Burgos, quien dirige la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE.

“Nosotros entendíamos que era de diciembre a enero y resulta que hay un patrón de no registrar la asistencia desde julio de 2017 a enero (de 2018) en el caso del señor Benítez Burgos”, apuntó.

“Además de ser una posición sensitiva, estamos hablando de una persona que tiene un sueldo altísimo y que no estaba cumpliendo con las normas. Entonces, queremos saber qué pasó, porqué una persona que ocupa un puesto como ese, incumple de esa manera…y no se tomaron medidas ni acciones”, agregó.

Referente a este punto, dijo que en los próximos días citarán a vista ejecutiva al secretario de la CEE, a la directora de recursos humanos y al auditor.