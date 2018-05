El exsubadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz, compareció hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pero no accedió a ser interrogado por los miembros del comité investigador que indaga sobre posibles delitos electorales entre las interacciones del parte del equipo programático del entonces candidato Ricardo Rosselló Nevares con el juez que presidía la comisión de la CEE en Moca.

Aunque a su llegada a la CEE, Arroyo Muñiz expresó que cooperaría con las investigaciones en curso, a la salida su abogado Antonio Sagardía corrigió esa expresión y dijo que, en realidad, la colaboración se limitaba a la comparecencia.

“Le planteamos a la comisión que nuestro cliente no se iba a someter a interrogatorio. No (estamos) planteando nada de autoincriminación, simplemente que yo no confió en la investigación porque la investigación ha estado llena de filtraciones, de cometarios y que en mi opinión se ha convertido en una cacería de brujas”, indicó Sagardía.

La comisionada alterna del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, dijo que evaluarán si acudirán a los Tribunales para obligar a Arroyo Muñiz a someterse al interrogatorio en tanto no invocó su derecho a no autoincriminarse.

El comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Guzmán Escobar, estuvo de acuerdo con el argumento de Sagardía, según dijo este abogado. En tanto, el comisionado alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, no estuvo presente por un asunto de emergencia relacionado a su salud. Los tres comisionados, junto al exjuez Rafael Flores, componen el comité investigador.

A juicio de Sagardía, la investigación de la CEE no tiene ningún mérito ante el anuncio de que los fiscales especiales independientes, Ramón Mendoza e Iris Meléndez, investigarán lo relacionado a las comunicaciones electrónicas entre el exjuez Rafael Ramos Sáenz y miembros del Plan para Puerto Rico.

El presidente interino de la CEE, Nicolas Gautier, opinó distinto. A juicio de este funcionario, es esa agencia la que tiene lajurisdicción primaria en la investigación sobre posibles delitos electorales y que los referidos sobre presuntos delitos al código electoral tienen que consultarse con esa agencia.

El silencio de Arroyo Muñiz hoy contrasta con lo vocal que fue en el chat TeamP3R-coffee break, donde según la pesquisa preliminar del Departamento de Justicia, era, junto al juez, uno de los más que interactuaron en el grupo de conversación electrónica.

Arroyo Muñiz, quien fue destituido de su cargo en la AAA por el gobernador y regresó a su puesto de carrera en esa corporación pública, formó parte del comité de transición de Ramos Sáenz cuando fue nombrado presidente de la CEE y también emitió una recomendación a favor de su ascenso a juez superior cuando fue entrevistado por el investigador de campo de la Comisión de Nombramientos del Senado.

“El apoyar una persona, haber participado en un comité de transición…eso no significa comisión de delitos, eso no significa ninguna irregularidad”, dijo el representante legal de Arroyo Muñiz,

Sagardía rechazó que Arroyo Muñiz fuera la persona que llevó al juez al Plan, contrario a información divulgada por el Departamento de Justicia.

“Aquí lo que ha habido es que un juez en funciones se metió en una campaña política. Eso no podía pasar”, dijo el abogado, quien insistió en que su representado no ha cometido irregularidad y que “el problema es del juez”.

Según Sagardía, al observar el activismo político público de Ramos Sáenz su cliente llegó a pensar que el juez tenía una dispensa. Esas acciones laborales no son permitidas a un juez.

“Nosotros vamos a comparecer a cualquier citación. De ahí en adelante se decidirá a base del escenario”, aclaró Sagardía sobre las citaciones que puedan emitirse a Arroyo Muñiz.

La investigación de la CEE se espera culmine a finales de mayo.