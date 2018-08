El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, se desligó el domingo de la procedencia de tres pasquines que amanecieron en la sede de la colectividad que leían "PPD sin criminales" y "No a los gansos" junto a una imagen del ex gobernador Anibal Acevedo Vilá.

Al filo de la 1:00 de la tarde los letreros ya habían sido removidos.

"Cada cual ejerce su derecho a la libre expresión comoquiera. Cuando yo tengo que decir algo, lo digo de frente. Yo no uso pasquines ni subterfugios. Quién puso eso...yo no sé, ni me interesa, ni importa", sostuvo a los medios en medio de expresiones sobre un robo suscitado en la colectividad, específicamente en su oficina.

"Jamás", agregó a preguntas de si estaba relacionado con él.

La semana pasada, el exgobernador y Ferrer intercambiaron fuertes críticas a través de varios tuits, luego de que El Nuevo Día revelara en exclusiva que la colectividad distribuyó a congresistas un documento que confunde la bandera y un fortín de Cuba con Puerto Rico.