El representante Jorge “Georgie” Navarro alegó hoy, lunes, que dos individuos lo agredieron en un restaurante, en Isla Verde.

Un vídeo que circula en las redes sociales muestra al legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) saliendo del establecimiento apoyado por un hombre y afectado físicamente.

Navarro narró en entrevista con WKAQ 580 que los hombres, a los que dijo que no conocía, lo agredieron por la espalda y en el rostro.

“La cuestión es que me está diciendo estas palabras soeces, yo le reclamó que cuál es el problema, ahí llega mi pareja del baño y cuando me viro me atacan por el cuello, me jala, y me agrede”, relató.

El legislador afirmó que se propone realizar hoy una querella ante la Policía.

Navarro añadió que había consumido alcohol, pero de forma “social”.

“Son cosas que uno tiene que analizar y poner sobre la mesa para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir y que todo marche normal. En ese sentido tomaré las medidas que tenga que tomar para evitar estas situaciones”, sostuvo el representante.