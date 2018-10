Héctor Ferrer anunció hoy que no aspirará a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) tras sufrir una recaída de salud que lo ha mantenido fuera del escenario público desde el pasado mes.

“Gracias al pueblo de Puerto Rico por todas las oraciones, muestras de apoyo y cariño durante este momento. Son esas expresiones las que me dan la fortaleza para continuar dando la batalla todos los días. Por la situación de salud que atravieso, he tomado la determinación de no aspirar a la presidencia del PPD”, afirmó en declaraciones escritas.

La representante Brenda López de Arrarás permanecerá en la presidencia interina de la colectividad, como lo ha hecho en las pasadas semanas, hasta el próximo 2 de diciembre. Se espera que en este proceso el senador Aníbal José Torres asuma la presidencia en propiedad.

"Apoyo a Aníbal José Torres para la presidencia del PPD, y me pongo a la disposición del nuevo presidente para culminar los diferentes proyectos que hemos encaminado en vías de lograr la victoria electoral", expresó hoy Ferrer.

Añadió que "los populares saben que doy la vida por este partido al que tanto amo, y que siempre hemos estado ahí para defenderlo en las buenas y en las malas. Sin embargo, mi prioridad durante este proceso será atender mi salud al lado de mi familia y seres queridos. Más adelante habrá tiempo para otras consideraciones, pero actualmente toda mi energía debe estar concentrada en mi salud. A todos los puertorriqueños les digo que hoy más que nunca, el país necesita al PPD, y la colectividad debe estar siempre por encima de cualquier aspiración personal”.

Como reacción a la determinación del líder de la Pava, el senador Torres dijo que los populares deben aprender del desprendimiento que ha mostrado Ferrer, al que llamó "guerrero".

"Héctor Ferrer nos da una lección de sacrificio y desprendimiento... Que sea esa una muestra de motivación para todos los populares, que utilicen ese mismo desprendimiento de Héctor Ferrer como la motivación necesaria para entender que este es el vehículo de servicio al país", afirmó el legislador, al comentar que en las próximas horas radicará su candidatura a la presidencia.

Cabe destacar que el proceso de candidaturaspara los puestos de liderazgos del PPD culminan hoy a las 4:00 p.m. La elección será en la mencionada asamblea general.

Hasta el momento, ningún otro popular ha informado que vaya a retar a Torres por el cargo.

Como primera medida en la presidencia, el senador señaló que "el partido no merece indisciplina" y que trabajará para mantener la unidad de la Pava.

Ferrer hizo el anuncio de que no aspiraría al cargo tras varios días de análisis de su futuro político en medio de los problemas de salud que le aquejan tras una intervención quirúrgica en la que enfrentó “complicaciones”. Ayer, el secretario general de la colectividad, Carlos Delgado Altierri, reveló que el líder de la Pava tuvo una recaída del cáncer, el cual le fue diagnosticado en el 2015 y había superado.

Ferrer ha estado en la presidencia del PPD en dos periodos. El primero fue entre finales del 2008 al 2011. Asumió las riendas del partido cuando el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue derrotado en las elecciones generales por el estadista Luis Fortuño. Salió del cargo casi tres años después para darle paso a la aspiración de Alejandro García Padilla, quien prevaleció en las elecciones del 2012.

Cuando David Bernier resultó derrotado en los pasados comicios del 2016, Ferrer volvió a la presidencia de la Pava. Fue el 26 de febrero de 2017 que en una reunión del Consejo General de la colectividad resultó electo en una contienda en la que enfrentó a Acevedo Vilá. Ha permanecido en el cargo desde entonces.

El todavía presidente de la Pava también fue representante durante tres cuatrienios, del 2000 al 2012.