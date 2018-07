El exgobernador del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Hernández Colón, catalogó de “absurdo, falso y demagógico” suponer que cualquier cambio de status para Puerto Rico es la solución a la crisis económica y financiera que atraviesa el país.

Sostuvo -por el contrario- que las herramientas para sacar a Puerto Rico de la crisis están en el Estado Libre Asociado (ELA), un buen gobierno y en un partido hondamente comprometido con el pueblo.

“Es absurdo, falso y demagógico pretender que la estadidad, la independencia, la libre asociación o cualquier cambio de status es la solución a la crisis. Estamos y vamos a estar bajo el Estado Libre Asociado (ELA) y bajo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hasta que se produzcan cuatro presupuestos balanceados que paguen nuestra deuda restructurada y que recuperemos el crédito en los mercados financieros”, sostuvo Hernández Colón a través de un mensaje publicado a través de las redes sociales.

La libre asociación, sin embargo, es una opción en la que creen varios miembros de la colectividad, como el representante Luis Vega Ramos y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ha dicho en múltiples ocasiones que cree en una relación de equidad con los Estados Unidos.

“Su solución (la del Partido Nuevo Progresista) a la crisis consiste en convertirnos, de inmediato, en un territorio incorporado y en un estado para el 2021, esto es un desacierto que descansa sobre en el supuesto de que otros tienen que venir a resolver nuestros problemas. No va a llegar a ninguna parte. Se estrella contra el plan fiscal y los presupuesto con que tenemos para funcionar hoy día. Estos dependen de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado que nos permite utilizar todos nuestros recursos contributivos para nutrir nuestros presupuestos”, afirmó.

Para el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, sin embargo, es momento de que el PPD se cuestione si es necesaria una relación económica y política nueva y diferente con los Estados Unidos” y “si queremos elaborar una nueva definición de lo que es ser partido de centro”.

“Estamos en el peor momento de esa relación y desde el Congreso y los tribunales federales nos la redefinen todos los días sin nuestra participación y avanzando los intereses de otros. Hay quienes postulan que eso no es importante y que la definición ideológica cuesta votos, pero el presente nos ha demostrado que la indefinición es la que cuesta votos. Muchos populares me dicen que ya no saben qué representa el partido y qué significa. La indefinición ha debilitado el sentido de propósito y pertenencia”, expresó Acevedo Vilá en una columna publicada hoy en El Nuevo Día en donde también agregó que la colectividad debe cuestionarse cuál es la relación que quieren con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sobre la administración de Ricardo Rosselló, Hernández Colón dijo que no es un buen gobierno y eso lo sabe el pueblo, por lo que “no es necesario discutirlo. No obstante, dijo, dirigiéndose a la colectividad que una vez dirigió que es necesario que la ciudadanía sepa qué va a hacer el Partido Popular para proveer un buen gobierno.

Además de hacer oposición y llegar al poder con la problemática bien estudiada y con estrategias concretas afirmó, contrario a otros miembros de la colectividad que insisten en repensar el ELA- en que la fórmula tiene que ser respetada. “Uno de los supuestos, unas de las actitudes y una de las posiciones esenciales para una acción gubernamental inteligente y enérgica es el respeto por el Estado Libre Asociado. Respetar el Estado Libre Asociado entraña el respeto por el pueblo de Puerto Rico que fue su creador y por el potencial que tiene para desarrollarse. Entraña la convicción de que la fuerza para resolver nuestros problemas está en el país”, dijo.

“El bueno gobierno se tiene que ejercer con los instrumentos que provee el Estado Libre Asociado. No tenemos otros instrumentos para gobernarnos. Por eso el actual gobierno, que lo denigra, no puede proveer un buen gobierno para sacarnos de la crisis. Ha fallado, pero le resulta muy conveniente evadir su responsabilidad culpando al Estado Libre Asociado por el descalabro”, subrayó el expresidente del PPD.

A sus correligionarios les dijo -en el marco de la celebración de los 80 años de fundación del PPD- que la colectividad tiene que demostrarle al pueblo que tiene el compromiso, las ideas y la capacidad para liderarlo y superar la crisis. En esencia, dijo, la estrategia sigue siendo: levantar la economía, proveer vivienda asequible y ampliar los servicios esenciales de educación, salud y seguridad.

Indicó que, aunque hay quienes piensan que esas estrategias deben ser desarrolladas por quien asuma el reto de ser el próximo candidato o candidata a la gobernación, esas ideas y planes deben darse a conocer ahora. “Esos tiempos se acabaron”, sentenció.

“Para ser relevante el Partido Popular no puede ser un partido de quítate tú para ponerme yo. No puede tolerar aquellos que piensen en los contratos que van a tener para saquear al gobierno durante los próximos cuatro años. No puede descansar en que va a ganar porque el PNP va a perder”, señaló Hernández Colón.

En los que sí comparten posturas los exgobernadores es en reconocer el legado que, a su juicio, ha logrado el PPD, uno que no se compara con el de ninguna otra colectividad.