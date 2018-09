Washington - El senador independiente Bernie Sanders (Vermont) afirmó hoy, martes, que debe indignar que el presidente Donald Trump base su oposición a la estadidad en sus puntos de vista sobre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

En Twitter, Sanders cuestionó que una decisión importante como esa pueda estar sujeta a lo que piensa Trump de Cruz.

“La alcaldesa Carmen Yulín Cruz está haciendo un gran trabajo en defensa del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Sanders.

Mayor @CarmenYulinCruz is a doing a great job in standing up for the people of Puerto Rico. How outrageous is it that the president is opposing Puerto Rican statehood, a major decision, simply because of his views on one local leader? https://t.co/dMo0Y624y2

Un portavoz del senador Sanders sostuvo que el exprecandidato presidencial mantiene su posición de que el futuro político de Puerto Rico debe ser decidido por los puertorriqueños.

La alcaldesa Cruz, quien respalda la libre asociación “con doble ciudadanía”, respondió a Sanders que “Puerto Rico merece un proceso de libre determinación en el que todas las voces sean escuchadas”. “Somos una colonia y como tal nos merecemos (ese proceso)”, sostuvo Cruz.

Por Twitter, mientras, el gobernador Rick Scott, republicano, y el senador demócrata Bill Nelson (Florida) expresaron solidaridad con el gobernador Ricardo Rosselló y la estadidad, después de las expresiones de Trump en que rechazó la estadidad, molesto con el liderato político local, principalmente con la alcaldesa Cruz, con quien ha mantenido una pugna en torno a la lenta e ineficiente respuesta federal a la emergencia que desató en Puerto Rico el huracán María.

As I have always said, the will of the Puerto Rican voters should be respected - and it's clear they have voted in favor of statehood. I look forward to continuing to work with @ricardorossello @LuisRiveraMarin @RepJenniffer in FL and in Washington to fight for PR. https://t.co/oXt03PyMYQ