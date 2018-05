Washington - El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, dijo hoy que el senador republicano Orrin Hatch se equivoca al descartar suavizar el efecto sobre la industria manufacturera de la isla de la ley de reforma contributiva federal.

“Lo que estamos pidiendo para Puerto Rico no es un beneficio, es que ayuden a mitigar (una ley) que nos pone en precario”, indicó Masses.

El lunes, Hatch, presidente del Comité de Finanzas, cerró la puerta a revisar el estatuto para, como reclaman el gobernador Ricardo Rosselló y el sector privado de Puerto Rico, por lo menos reducir para las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) en la Isla el nuevo impuesto de 13.1% sobre su propiedad intelectual.

Al ofrecer un mensaje en el hemiciclo del Senado para, entre otras cosas, insistir en la falta de transparencia del gobierno de la isla, Hatch – cargo de los temas tributarios en la cámara alta-, afirmó que no puede apoyar “los puntos de vista de algunos en Puerto Rico, incluidos funcionarios del gobierno, de que de alguna manera quedaron fuera de nuestros esfuerzos de reforma tributaria porque no recibieron una excepción especial que no estaba disponible para nadie más”.

Masses abogó recientemente ante el Comité de Medios y Arbitrios por legislación que permita suavizar los efectos de la reforma contributiva federal, un tema en el que coinciden el gobernador Rosselló, el Partido Popular Democrático (PPD) y el sector privado de la Isla.

Dijo que en reuniones con Hatch – quien se retira en diciembre del Senado-, se quedó con la percepción de que entendía la importancia de tratar a la Isla diferente a otras jurisdicciones foráneas.

“No podemos cerrar las puertas de esa oficina. Si (Hatch) se va antes de que nos pueda ayudar, tuvo la oportunidad de ser un elemento que generara progreso y no lo hizo”, agregó el líder de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.