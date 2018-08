Las vistas públicas dirigidas a establecer el marco regulatorio y la política pública energética comienzan mañana, jueves, en el Senado, anunció el vicepresidente del cuerpo legislativo, Larry Seilhamer.

Contrario al típico proceso legislativo, en esta ocasión se cuenta con un borrador de proyecto de ley, pero no hay una pieza legislativa radicada. Según indicó Seilhamer, con la contribución de todos los deponentes se afinará el proyecto de ley, que debe estar aprobado a mediados de octubre y aprobado en el Senado en noviembre.

No pudo adelantar cuál sería el calendario en la Cámara de Representantes. De hecho, el cuerpo legislativo participó durante cierta parte de la discusión de la confección del borrador, que incluyó también al Rocky Mountain Institute, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica y la Comisión Asesora para un Puerto Rico resiliente.

Además partició Alejandro Figueroa, exdirector legal de la Comisión de Energía y ahora asesor de la Junta de Supervisión Fiscal, en el tema energético.

Supuestamente Christian Sobrino, portavoz del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, tiene la encomienda de reinsertar a la Cámara nuevamente en la discusión.

En la primera vista pautada para mañana estará presente el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, quien participó en parte del proceso de cuatro meses en que se confeccionó del borrador de proyecto antes de ser nombrado director de la compañía de la luz. También han confirmado para mañana Sobrino y Omar Marrero, director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas.

Entre los temas a ser atendidos figuran la generación distribuida, transición de combustibles a energía renovables, las micro-redes, medición neta, modernización de la infraestructura, trasbordo, eficiencia energética, subsidios, modernización de la red y resiliencia.

En cuanto al tema de los subsidios que actualmente otorga la AEE a ciertas industrias, como hoteles y hospitales, Seilhamer dijo que deben estar consignados en el Código de Incentivos. Igualmente ocurriría con la Contribución en Lugar de Impuestos que gozan actualmente los municipios.

Sobre el tema de las tarifas, Seilhamer recordó que en el proyecto de privatización de la AEE Ley 120-2018) se consigna que la facultad de la Comisión de Energía para regularlas.

"Logramos que para toda venta o concesión tengan que emitir un certificado de cumplimiento para que la transacción sea formalizada", dijo Seilhamer.

A preguntas, Seilhamer indicó que busca cerrar las puertas a nueva generación de energía a base de carbón y recalcó que el futuro energético de la isla debe estar basado en gas natural y el uso de energías renovables.

Señaló que la meta es rebajar el costo kilovatio/hora de 28 centavos a nivel residencial a 15 centavos.

"Que el país sepa que esta ventana que tenemos no se había dado antes y con mucha probabilidad no se dará después. Es el momento de hacer cambios dramáticos. Cuando el gobernador habló de desgubernamentalizar a la AEE, no es un vender un activo y que se deje como está, es crear algo nuevo", dijo por su parte el senador Eduardo Bhatia.