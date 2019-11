La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció hoy que buscará la reelección en las elecciones del 2020, descartando así una candidatura a la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Acompáñame a este camino que ya hemos empezado juntos hacia la recuperación y la Igualdad total para Puerto Rico. pic.twitter.com/9Zl5jBDhmK — Jenniffer González (@Jenniffer2012) November 3, 2019

“Mi decisión es una determinación por convicción, no por ambición. Por eso quiero continuar sirviéndote a ti como tu comisionada residente desde Washington. Acompáñame a este camino que ya hemos empezado juntos hacia la recuperación y la igualdad total para nuestra isla”, expresó González en el mensaje.

González hizo el anuncio a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales. En el mensaje, de unos tres minutos, indicó que su aspiración de permanecer en Washington está centrada en lograr el desembolso de los fondos designados para la reestructuración del país tras el paso del huracán María. El flujo del dinero se ha visto detenido tras la imagen de “desestabilidad” que permea en la capital federal sobre Puerto Rico.

En el mensaje, además, González hace un recorrido sobre lo que, a su juicio, han sido sus mayores logros desde que ganó la comisaría en las elecciones del 2016. Entre esos aciertos está la aprobación de legislación que garantizó los fondos necesarios para la estabilidad del plan de salud del gobierno y de los servicios para los veteranos.

“Estoy convencida que no podemos arriesgar lo que con tanto trabajo hemos logrado. Puerto Rico no puede darse el lujo de empezar desde cero y tirar al piso lo adelantado. Todavía falta mucho por hacer y mi agenda aún es larga. Yo sé cómo hacerlo. A mí me respetan en Washington. Soy una mujer de resultados para Puerto Rico. Yo voy a continuar defendiendo y abogando por recursos para mi isla, dando la batalla por la igualdad plena para todos los puertorriqueños”, expuso en la grabación.

Destacó, igualmente, la asignación de $42,000 millones para el proceso de reconstrucción del país, lo cual logró tras traer de visita a la isla a parte del liderato político de Estados Unidos para que fueran testigos de la crisis social y económica que vivía el país tras el impacto del fenómeno atmosférico.

No obstante, fue la crisis política del PNP que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló -tras la publicación del contenido de un chat que mantenía con parte de su equipo cercano de trabajo- lo que dejó en Washington la visión de “desestabilidad, provocando duda en el manejo de fondos federales a nivel estatal y aguantando el desembolso”.

“Otra vez la crisis nos obliga a adaptar nuestra agenda, enfocarla ahora en la búsqueda de esa credibilidad para que el flujo de fondos y las ayudas no se detenga…Para lograrlo en Washington tiene que haber respeto, continuidad, para dar paso a la estabilidad que solamente se crea con credibilidad”, señaló González.