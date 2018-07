Washington - Como comisionada residente en Washington D.C., el liderato del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal le ha encomendado a Jenniffer González la complicada tarea de preparar una legislación de consenso que “despolitice” la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En momentos en que hay llamamientos del gobierno federal para arrebatarle al gobernador Ricardo Rosselló Nevares -su compañero de papeleta- el poder de nombramientos sobre la Junta de Gobierno de la AEE o de los miembros de la Comisión de Energía, la tarea le puede colocar entre la espada y la pared.

Tanto el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah) -quien no ha cesado de fiscalizar al gobernador-, como el secretario adjunto del Departamento de Energía para el área de Electricidad, Bruce Walker, afirman que el gobierno federal no tiene intención de asumir la administración o el proceso de privatización.

Pero Rosselló Nevares no está convencido.

El primer ejecutivo ha cuestionado las intenciones de Bishop. También ha destacado la contradicción de que Walker proponga quitarle el poder de nombramientos sobre la Junta de Gobierno de una corporación pública, y a la misma vez, afirme que no quiere federalizar la AEE.

De trasfondo, ha estado el viejo borrador de legislación del republicano Don Young (Alaska) que buscaba colocar la privatización de la AEE en manos del Tesoro, y otra propuesta divulgada por la DebtWire que iba dirigida a que el Departamento de Energía se incautara de la empresa.

Desde las gradas y en la misma audiencia del miércoles del Comité de Recursos Naturales, representantes del sector privado hicieron eco a esas propuestas, aunque horas antes de la audiencia fueron desechadas por Bishop.

Las empresas energéticas interesadas en invertir en la isla han rondado por los pasillos del Congreso.

En entrevista con El Nuevo Día, la comisionada González dijo ayer que quiere dedicar el mes de agosto a estudiar alternativas, para tener listo un borrador de legislación cuando la Cámara baja vuelva a reunirse el 4 de septiembre.

Pero, aunque ve este proceso como un apoyo a los planes de privatización y a las metas de reducir el costo de la energía, González señaló que “hay un gobierno permanente en la AEE que no quiere cambios”.

¿Cómo define la encomienda que le ha dado Bishop?

-Vamos a empezar a recibir recomendaciones adicionales a las que se dieron (en la audiencia). Se están viendo todas las herramientas que puedan promover desarrollo económico dentro de la intención de modernizar la AEE, tomando en cuenta los ocho puntos que el gobernador presentó, como promover la eficiencia y transparencia, el uso de energía renovable y entender qué obstáculos hay que derribar -si alguno- en términos de legislación federal para hacer que eso pueda ocurrir. Voy a pedir nuevamente información a José Ortiz y la AEE, pues hasta el momento, no he recibido nada (de esa empresa pública), y estaré unos días en Puerto Rico reuniéndome con diferentes sectores.

¿Cómo se despolitiza la AEE?

-No creo que haya una solución exclusiva. No creo que haya una medida concreta en este momento. Hay que ver cómo se hace. No es un tema que se discute por primera vez. Todo el mundo tiene su propia receta. Prefiero evaluar las propuestas que están sobre la mesa, y de eso, construir. Quiero tener el insumo del gobernador y de la gente que conoce el tema.

¿Hacer nombramientos federales a la Junta de Gobierno de la AEE es una alternativa?

-Eso fue una de las recomendaciones que hizo (el secretario Walker), pero no excluiría otras. Todo está sobre la mesa. Hay diferentes grupos de estudio, empresas y el sector académico haciendo propuestas. El que tenga propuestas, que las presente.

¿Cómo se nombran miembros a la Junta de Gobierno de la AEE, por encima del gobernador, sin hablar de un mandato federal o de federalización?

-Eso no significa que ese es el camino por el que vamos a ir. Hay distintos puntos de vista. Hay quien habla de darle más garras a la Comisión de Energía.

¿Por las preguntas del congresista Bishop y los comentarios de otros, como el también republicano Garret Graves, piensa usted que van más por el área de intervenir con el sistema regulatorio?

-No voy a presumir ni a adivinar qué puede estar en la mente de quién. Lo importante es que ya tengo una encomienda para empezar a trabajar una legislación. Lo voy a hacer con todas las alternativas que tengamos y con todas las propuestas que se tengan.

¿Sería una alternativa darle más poder a la Junta Fiscal sobre la AEE, enmendando a Promesa? Ya vimos el intento de la Junta de nombrar un síndico para la AEE.

-Imagino que la Junta someterá también su propuesta. Hacer ahora un sorteo de qué se va a hacer, sin un borrador sobre la medida que se va a impulsar sería irresponsable. Me va a tocar trabajar ahora con un borrador de legislación.

Tras descartar la federalización, el secretario Walker dijo, entre otras cosas, que no querían echarle una nueva carga a los contribuyentes de EE.UU. (La AEE está en bancarrota y tiene una deuda de $9,000 millones).

-En mi opinión, Energía no estaba preparado, ni su función es correr una industria eléctrica.

¿Tendrá que estudiar cómo se hacen nombramientos a juntas de gobierno y comisiones de energía en EE.UU?

-Hay que investigar.

La Cámara baja inició sus vacaciones legislativas de verano. ¿Deberá tener una propuesta para la primera semana de septiembre?

-Por lo menos, un borrador preliminar para trabajar sobre eso, y ver (con la dirección del Comité) si estamos en la misma sintonía, para afinar una idea más concreta.

Bishop dice que quiere consultar con el gobierno de Puerto Rico. Él ha tenido encontronazos con el gobernador. ¿Cómo armonizar la pugna entre Bishop y el gobernador?

-Al final del camino, estamos hablando de gente inteligente. El gobernador quiere lo mejor para Puerto Rico, y el presidente de la comisión quiere lo mejor para Puerto Rico, y yo estoy buscando lo mejor para Puerto Rico. No ha sido la intención tomar control de la AEE.

Quiere que el director ejecutivo de la AEE venga a reunirse con el Comité de Recursos Naturales. ¿Cuán rápido debe a ocurrir?

-Lo llamé el martes, pidiéndole información y que viniera a reunirse con Bishop y la Comisión. Así lo hizo (el exdirector) Walter Higgins, en varias ocasiones, cuando fue nombrado, y estableció una buena comunicación. Ortiz conoce el tema, la infraestructura, y manejó fondos ARRA (de la Ley federal de Recuperación y Reinversión). Esa invitación sigue abierta, pero (ayer) la Cámara baja se fue de receso, y aquí no va a haber nadie (de alto rango) hasta septiembre.

¿Fue un error del gobernador no venir a declarar ante el Comité de Recursos Naturales?

-No voy a decir que fue un error del gobernador. Debió de haber venido alguien de la AEE o del ente fiscal, o de la Junta.

¿Algún representante del gobierno debió de haber declarado?

-Sí. Esa es mi opinión.

Así no hubiese estado el senador Eduardo Bhatia, desde la minoría, explicando los pasos que toma el gobierno.

-Creo que cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico hubiese podido explicar cuál es la política pública. Ya la vista pasó. Ahora tenemos que ver cómo esa política pública y las herramientas que estamos buscando se otorgan. Hubo mucho interés y participación (cerca de la mitad de los 43 miembros). He estado en audiencias con asistencia de dos o tres.

Con el reloj legislativo en contra –pues hay elecciones legislativas en noviembre y la sesión acaba en diciembre-, ¿habrá que ir ahora al Senado a advertir de los planes en el Comité?

-Eso le va a tocar a Bishop. Esa responsabilidad no me la asignaron.

¿Por qué tanto interés en solo una empresa pública de energía (que está en bancarrota)?

-He estado haciendo mi trabajo en mi comité. Tenemos reuniones periódicas en las que hablo del tema. El presidente del comité ha estado en Puerto Rico. No es un tema ajeno a la comisión. Muchos han firmado mis cartas para pedir acción a las agencias federales.

Parece haber interés demócrata en buscar alternativas para despolitizar laAEE, por lo que han dicho legisladores como el portavoz de la minoría, Raúl Grijalva, y la boricua Nydia Velázquez. (Los demócratas indican que, entre la ineficiencia del gobierno de Donald Trump y el derrumbe del sistema eléctrico tras el paso del huracán María, se perdieron muchas vidas).

-Sin temor a equivocarme, creo que hay voluntad para trabajar un proyecto bipartidista. Lo que se quiere es ayudar. Lo dijo Grijalva con Bishop, y la misma Nydia con sus preguntas. Estamos en la misma página. Pocas veces, eso se ve. Tenemos que aprovechar estas oportunidades de estar en el mapa.