La comisionada residente Jenniffer González aseguró esta tarde que, antes de que finalice el año y antes de que el Partido Republicano entregue la mayoría en la Cámara de Representante federal, se darán “expresiones contundentes” en torno al tema del status de Puerto Rico.

“Atendiendo el reclamo del proyecto y el reclamo de la solución final al problema del estatus”, dijo González, quien es republicana.

Al atender a la prensa luego de participar en una actividad de condecoración de un veterano de la Guerra de Corea, González reconoció que la agenda del Congreso de aquí a diciembre cambiará tras el triunfo Demócrata en la Cámara.

“Todo esto se había pensado. La estrategia que se hizo ha sido discutida con el liderato congresional. El asunto de Puerto Rico sigue vigente todavía en este Congreso, en este Congreso que termina el 31 de diciembre”, dijo al asegurar que en las próximas semanas se darán “expresiones contundente” en las próximas semanas.

González dijo que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, Rob Bishop, tiene un “compromiso” con ella que renovó hace semana y media en el segundo de que se “atenderá” el proyecto de admisión de Puerto Rico como territorio incorporado.

“Es un issue vigente en este Congreso”, dijo González.

Bishop entregará el liderato del comité que atiende los asuntos de Puerto Rico en la Cámara Federal, cuando termine el año.

González minimizó el cambio de mando en la Cámara Federal al argumentar que ha estrechado alianzas con los demócratas.

El proyecto de admisión de González fue radicado en junio busca que Puerto Rico sea admitido como territorio incorporado y busca establecer una transición para que la isla se convierta en el estado en enero del 2021. Bajo el territorio incorporado Puerto Rico tendría que pagar contribuciones federales sin tener derecho a votar por el presidente de Estados Unidos.

González hizo las expresiones a la prensa luego de participar en la ceremonia donde se le entregaron al veterano de la Guerra de Corea, Gilberto Castillo Méndez, varias condecoraciones, incluyendo la Medalla del Corazón Púrpura, tras ser herido en combate en 1951.

“Me explotaron una granada en las nalgas y me mandaron para Japón. No me dolió nada porque tan pronto eso pasó, me mataron, perdí el conocimiento. Dicen que me llevaron abajo donde estaban los médicos y me llevaron a Japón”, dijo el hombre de 87 años al dirigirse a los presentes, entre los que se encontraban familiares, amigos y veteranos.

“A mis compañeros guerreros, les agradezco también su presencia y que el señor les ayude como he ha ayudado a mí a seguir aumentando años a mi vida”, dijo.

Castillo Méndez se desempeñó como vicealcalde de Caguas bajo el mandato de Ángel O. Berríos, fue asesor legislativo y empleado gerencia de la empresa Consolidated Cigar.