La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo hoy, lunes, que no ha descartado aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), pero no será hasta diciembre que anunciará cuál será su futuro político.

Por ahora, dijo, está conversando con el pueblo para conocer su sentir y luchando por la aprobación de fondos federales para el proceso de recuperación del país.

“Las decisiones deben venir de la base hacia arriba, toda la vida lo he hecho así. Gracias a Dios el tiempo de candidaturas no es ahora, se abren en noviembre, así que yo tengo tiempo para tomar una decisión. Yo, no lo descarto, pero me siento enfocada en lo que estoy haciendo en Washington”, sostuvo González.

“Esto no puede ser una aspiración personal. Esto tiene que ser una aspiración de pueblo, una aspiración de qué es lo que necesita Puerto Rico. Una aspiración de dónde podemos ayudar más a Puerto Rico. Hay personas en la política que, si están aspirando a este cargo, le harían mucho daño a la isla y son cosas que ponen a uno a no descartarlo”, añadió.

Aclaró que esas figuras que “le harían mucho daño a la Isla” no son penepés.

En respuesta a expresiones del excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien ha dicho que está confiado en que no enfrentará un proceso primarista por la candidatura a la gobernación dentro de la Palma, González indicó que ha hablado en privado el tema con el licenciado a quien le ha expresado que no ha descartado la posibilidad de dirigir el país.

“Sí yo me reuní con él, hablé con él… y le dije que yo me siento hoy enfocada en mi trabajo en Washington, pero también le dije que no lo descartaba porque no puedo descartar nada en estos momentos. Va a ser una decisión que notificaré al pueblo de Puerto Rico, como siempre he hecho, de frente”, señaló González.

En esas conversaciones que está sosteniendo con el pueblo, González dijo que hay quienes le piden que busque una candidatura a la gobernación. Mientras, otros le solicitan su permanencia en la Capital Federal.