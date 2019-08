La comisionada residente Jenniffer González recibió el apoyo unánime de los alcaldes presentes esta tarde en una reunión en el Capitolio para convertirse en gobernadora ante una posible renuncia de Wanda Vázquez, supo El Nuevo Día.

Los alcaldes de Ponce y Bayamón, María "Mayita" Meléndez y Ramón Luis Rivera, respectivamente, han sido quienes con más contundencia se han expresado a favor de González, recalcando en la importancia de que se aseguren los fondos federales necesarios para la reconstrucción y cómo ella tiene la experiencia de gobierno y de política para lograr eso desde La Fortaleza.

El encuentro de hoy en el salón Leopoldo Figueroa, del Capitolio, fue convocado por el presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz. A las 3:00 p.m. apenas comenzaban a tomar la palabra los legisladores en la reunión, que son alrededor de 30.

González recalcó que está disponible para ocupar el cargo de secretaria de Estado y que eventualmente sea gobernadora.

Lo que no se ha discutido, supo El Nuevo Día, es cómo lograr que Wanda Vázquez renuncie a la gobernación, paso necesario, además de la nominación de González al cargo de secretaría de Estado, para que se concrete su ascenso a la gobernación.

Se espera que, tras el encuentro, González y los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos "Johnny" Méndez, se reúnan con Vázquez. No se ha precisado si esos encuentros en la Mansión Ejecutiva serán por separado.

El Nuevo Día supo que durante el encuentro, la representante María Milagros Charbonier se quejó sobre cómo el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro, le ocultó el hecho de que Pedro Pierluisi no había entregado los documentos requeridos para su confirmación y no fue hasta la vista que se enteró. Navarro no se presentó a la reunión de hoy.

Charbonier enfatizó que Vázquez no puede permanecer en La Fortaleza cuando según ella tenía la responsabilidad de radicar como secretaria de Justicia el recurso conocido como "quo warranto", para lograr que el Tribunal Supremo ordenara la salida de Pierluisi al cargo de gobernador.

Ese recurso finalmente fue radicado por el municipio de San Juan y fue desestimado.

A las 4:00 p.m., cuatro senadores se habían expresado a favor de González como gobernadora. Estos fueron los senadores Migdalia Padilla, Larry Seilhamer, Ángel Martínez y José O. Pérez.