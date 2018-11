Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se distanció de la reciente petición de renuncia que le hiciera el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y afirmó que la funcionaria ha hecho “un buen trabajo”.

“Debe continuar en su cargo. Hay que dar espacio a que las investigaciones se den”, indicó González, en una entrevista el miércoles, en la que se le preguntó sobre el fuego cruzado entre el Departamento de Justicia con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y el líder del Senado.

Las investigaciones que se han generado dentro del mismo gobierno de Ricardo Rosselló, en medio de pugnas políticas y personales, no le preocupan.

Rivera Schatz reclamó la dimisión de la secretaria de Justicia, en momentos en que el Departamento de Justicia investiga si el Senado y la Cámara de Representantes han tenido empleados fantasmas, es decir funcionarios que cobran su salario sin ejercer sus funciones.

Bajo el liderato de Rivera Schatz, además, el Senado refirió al Departamento de Justicia por posibles violaciones de ley contra la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, y su hijo, Roberto Benítez Burgos, jefe de Informática de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Mientras, OPFEI examina si la secretaria Vázquez actuó indebidamente al participar de una reunión de la fiscalía sobre la investigación criminal relacionada con un robo en la casa de su hija.

“Las investigaciones tienen que llevarse a cabo con total pulcritud para garantizar que las instituciones llamadas a la ley y el orden no sean objeto de cuestionamientos. Confío en los profesionales que hay tanto en el OPFEI y en Justicia”, dijo González, al indicar que no debe haber espacio para revanchismos políticos.

González, por otro lado, descartó que la falta de comunicación con el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader, y el principal cabildero del gobernador, Manuel Ortiz, complique las tareas del gobierno de Rosselló en Washington.

“Coordino directamente con el gobernador y los jefes de agencias relacionados a los asuntos de Washington. No tengo comunicación ni con el cabildero del gobernador ni con el director de Prfaa que no sea para asuntos procesales. Eso ha sido siempre así, y no ha impedido que el gobernador y yo podamos adelantar las causas en Washington”, sostuvo.

La Encuesta de El Nuevo Día ha reflejado una caída en la imagen, tanto del gobernador Rosselló como de la comisionada González.

Aunque obtiene mejores notas que Rosselló, la comisionada dijo que el gobernador es el “líder indiscutido” del PNP. Al ser preguntada si hay espacio para buscar otro candidato a gobernador si el PNP fuera camino a una derrota en 2020, González lo descartó.

“No vislumbro que haya nadie retándolo. Todo lo contrario”, sostuvo la comisionada González y vicepresidenta del PNP, al utilizar como defensa del gobernador Rosselló que este cuatrienio se ha reducido el nivel de desempleo e incrementado la tasa de participación laboral.