La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, tronó esta tarde contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entidad que dio un reverzaso luego de que, en la mañana, divulgara un comunicado de prensa en que desmentía a González un día después de que la funcionaria anunció la identificación de $46 millones para la construcción de un nuevo hospital en Vieques.

En el primer comunicado de hoy, FEMA sostuvo que la información brindada sobre la aprobación de fondos era inexacta.

"Los informes de que los fondos para la construcción del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques han sido aprobados son inexactos. Si bien se ha desarrollado una estimación de costo inicial para el CDT de Vieques, este proyecto aún no se ha finalizado y todavía está en proceso", expresó FEMA en declaraciones escritas.

"La colaboración entre FEMA, COR3 y el solicitante está en curso. Tras la aprobación final, el proyecto se financiará a través del programa de subvenciones de Asistencia Pública de FEMA", agregó la agencia federal.

Sin embargo, en la tarde se divulgó un segundo comunicado en que indican que el proceso para la construcción del nuevo centro de salud de Vieques "está en curso y hemos llegado a un acuerdo sobre la cantidad estimada en fondos".

FEMA sostuvo que el proceso de conciliar las diferencias entre las partidas de costos está en las etapas finales.

"FEMA continúa con su compromiso de trabajar junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la comisionada residente González Colón, COR3 y el Municipio de Vieques durante todas las fases de reconstrucción y esperamos poder brindar un anuncio formal una vez culmine el proceso de asignación de fondos", concluyó la agencia federal.

Al llegar esta tarde a La Fortaleza, González despotricó contra FEMA al sostener que el comunicado inicial de la agencia la desmentía.

"Llamé a la administración regional a cuestionarles sobre esto y les dije que no iba a permitir más el juego doble de decir una cosa en privado y otra pública", dijo González.

"No puede ser que cuando llamas para fiscalizar, cuestionar y hacer hincapié sobre dónde están los fondos, se me diga información en privado para calmar los ánimos y cuando se comparte públicamente dicen que van a revisar... conmigo ese juego no va", sostuvo la comisionada residente.

"Ahora que acaben y aparezcan los fondos", agregó al indicar que la información que ella brindó en una conferencia de prensa el lunes fue la correcta.

González indicó que el proceso para conciliar 110 de 113 partidas de gastos ha comenzado y debe estar listo en tres semanas.