El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, pidió hoy una reunión "inmediata" con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, junto con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, para evaluar las objeciones levantadas por el ente federal relacionadas al proyecto de reforma contributiva.

Relacionados: La Junta indica que la reforma contributiva es inconsistente con varias disposiciones del plan fiscal

"Ante las más recientes expresiones de la Junta sobre la viabilidad de implementar una reforma contributiva en Puerto Rico de acuerdo con el marco que nos presentó el Ejecutivo, se hace meritorio celebrar una reunión cumbre con la Directora Ejecutiva para evaluar, punto por punto, cuáles son sus objeciones sobre la medida que sometió el Gobernador y que viabilizaría unos cambios en el Código de Rentas Internas", dijo en un comunicado difundido hoy.

"Entendemos que existen señalamientos de la Junta sobre una variedad de tópicos que ya fueron discutidos por los equipos técnicos, tanto de la Cámara como el Senado, y eso se tiene que atender a la mayor brevedad posible", comentó el líder legislativo.

El Presidente de la Cámara señaló además que "de la Junta tener tantos reparos sobre esta medida del Ejecutivo y no lograr encontrar una solución al impasse, entonces que nos deje saber para evitar que esto se convierta en un ejercicio fútil en donde el Gobernador firma otra ley de manera simbólica".

Méndez indicó que la reunión debe darse en los próximos días, antes del 13 de noviembre, ultimo día que la Constitución de Puerto Rico establece para la aprobación de medidas en la Asamblea Legislativa.

"Las puertas de esta Cámara están abiertas para celebrar esta reunión ya. El pueblo, nuestra gente, nuestros pequeños y medianos comerciantes no pueden esperar más. Aquí es, o se aprueba los cambios o no, pero no puede haber ambigüedad", agregó.

"Existen varios asuntos que no son negociables si se va a trabajar una reforma contributiva. Primero que nada, la gente en la calle, las madres solteras jefas de familia, el joven profesional, la persona que tiene dos y hasta tres empleos para llevar el sustento a su hogar, se tienen que beneficiar de verdad, no en palabras, pero si en acción", añadió Méndez.

Además indicó que tiene que impulsar el desarrollo económico, bajando la carga contributiva en las pequeñas y medianas empresas para que así puedan innovar y contratar más personal.

"También, se tiene que hacer justicia a nuestros policías, asegurando un salvavidas para su retiro. Por último, pero no menos importante, los municipios necesitan un respiro y se va a dar", añadió.

Anoche Jaresko envió una carta al liderato legislativo, al igual que el gobernador, indicando que la reforma sometida y aprobada por el Senado, no está alineada con los parámetros establecidos en el Plan Fiscal aprobado.