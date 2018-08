El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, cuestionó hoy la capacidad gerencial y legal que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para fiscalizar el uso que le da la Asamblea Legislativa a su presupuesto.

“No hay nada en la Ley PROMESA, ni en la Ley de Relaciones Federales, ni en las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos que pongan a la JSF como supervisor de nuestra asistencia, y como ‘gerentes’ del proceso legislativo puertorriqueño”, advirtió el líder novoprogresista en un comunicado de prensa.

La afirmación la hizo a un día de que la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, enviara sendas cartas a las ramas Legislativa y Judiciales para que la Cámara, el Senado y el sistema de justicia en la isla le presenten a la JSF informes que detallen cómo manejan su efectivo, el presupuesto e incluso, la asistencia de sus empleados.

Méndez describió esta acción como una “actitud déspota” y "absurda". De inmediato, prometió que “será denunciada y combatida” en todos los foros pertinentes. Es que, a su juicio, “nadie en Puerto Rico votó para que la Junta gobernara por decreto”.

También manifestó que no cumplirá con esa petición de rendirle cuentas a la JSF y alegó que la exigencia representa"un intento de venganza" porque la Legislatura no aprobó la derogación de la Ley 80 contra el despido injustificado.

El líder cameral fue más lejos al cuestionar los procesos que ha estipulado la Junta en contra del Senado y la Cámara de Representantes que dirige.

Afirmó que “la Asamblea Legislativa tiene todas sus cuentas financieras al día. En toda nuestra historia no nos hemos sobregirado. La propia JSF es la que ha puesto en precario nuestras facultades constitucionales, con un presupuesto interno, para ellos, exagerado e impuesto mediante el mollero político e intentos de chantaje. No podemos olvidar que el presupuesto total de la Rama Legislativa, que incluye la Cámara y el Senado, no pasa del 1 por ciento del presupuesto que nos ha impuesto la propia JSF. Pero entonces, le piden informes trimestrales al Ejecutivo, que representa el 94 por ciento del presupuesto, pero informes mensuales a la Asamblea Legislativa, ¿esa es su gran capacidad de gerencia fiscal?”.

“¿Tienen ellos (los miembros de la Junta)la misma apertura y divulgación de su información financiera? ‘Estamos disponibles para discutir a su mejor conveniencia estos requisitos y los formularios modelo’. Es la pretensión de la señora Jaresko. Ella no está en Ucrania donde imponía su voluntad. Esta dama no puede imponer su criterio a los Representantes y Senadores electos por los puertorriqueños”, agregó Méndez.

Por último, Méndez indicó que la Cámara de Representantes ya solicitó una apelación ante Primer Circuito Apelativo en Boston en el que se cuestionan las facultades de la JSF de aprobar un presupuesto. Aceptó, sin embargo, que les falta presentar un escrito con los argumentos.

La acción judicial se sigue ante el fallo que dictó la jueza Laura Taylor Swain hace varias semanas en la que desestimó una demanda que presentó Méndez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que alegaron que la JSF usurpó sus poderes al establecer el presupuesto que rige en este año fiscal 2018-2019.

Rivera Schatz pide cuentas a la Junta

Por su parte, el presidente del Senado afirmó, en una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio) que “la mayoría de la información que solicita la señora Jaresko es información pública. Y en el caso del Senado, la mayoría, sino casi toda, está ya disponible en el portal cibernético del Senado. O sea, la inmensa mayoría de esa información ya es pública en las páginas del Senado. Así que, quien quiera saber cuántos empleados tiene el Senado, quiénes son, los contratistas, cuánto es el presupuesto, dónde están las partidas, en qué se gastan, está todo eso en el portal del Senado”.

En otra entrevista radial (Radio Isla) destacó que “la rendición de cuentas procede, no porque lo pida la señora Jaresko, es que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber”. Dijo que, por tal razón, todo lo relacionado al presupuesto del Senado se puede encontrar en el portal cibernético.

En caso de que Jaresko no desee buscar la información, Rivera Schatz le recomendó que se comunique con sus abogados.

“Como nosotros estamos en los tribunales, ellos (la Junta) tienen que comunicarse con nuestros abogados”, precisó.

Asimismo, Rivera Schatz cuestionó la razón por la que la Junta no solicitó la información antes de redactar el presupuesto de este año fiscal.

“Esa gente son como raros en la JSF… Son al revés de los cristianos”, sentenció, al alegar que la información hubiese sido necesaria para establecer cuánto dinero le asignaban a la Legislatura para poder operar.

De paso, el líder senatorial también exigió una rendición de cuentas de parte de la JSF.

“Que incluya cuánto gastan en seguridad, en sus empleados… todo, todo”, dijo.

Especificó que lainformación también debe incluir todo lo referente al contrato que mantienen con el bufete O’Neill y Borges, en el cual labora el excomisionado residente Pedro Pierluisi y que, según Rivera Schatz, es compadre de algún miembro de la JSF.

Entre otras cosas, dijo que quiere saber “a qué hora llega el compadre, a qué hora llega la otra persona”.