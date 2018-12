Washington - El senador independentista Juan Dalmau afirmó hoy que los desarrollos recientes relacionados a la Junta de Supervisión Fiscal son un recordatorio triste de que para enfrentarse al ente que controla las finanzas públicas de Puerto Rico la batalla tiene que darse en el campo político.

“Solo mediante la vía política lograremos enfrentarnos a la junta de control fiscal, que es producto de una condición colonial de subordinación política. Lo demás es puro aguaje", indicó el legislador y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Dalmau indicó que en los últimos días el Partido Popular Democrático(PPD) – en momentos en que la JSF le reitera al gobierno de Puerto Rico el alcance de sus poderes-, ha demostrado como zigzaguea en torno al status o insiste en tratar de echar a un lado ese debate.

Aunque el PPD aprobó el pasado fin de semana una resolución en contra de la JSF, el abogado que representó a la colectividad ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, José Alfredo Hernández Mayoral, informó al tribunal que el PPD no tiene posición oficial en torno a la constitucionalidad de la JSF.

Mientras, Dalmau indicó que los posibles aspirantes a la candidatura a gobernador por el PPD, buscaron minimizar durante el pasado fin de semana el problema colonial y la importancia de promover el debate de status.

Ayer mismo, la JSF le había exigido nuevamente al gobernador Ricardo Rosselló el envío de las leyes y decretos ejecutivos que tienen un impacto fiscal, para su revisión.

“En estos tiempos no hay espacio para vacilaciones ni para lideratos de paja y cartón. Este es un momento para en conjunto, como ha propuesto el PIP, vayamos todo el liderato político del país a exigirle al Congreso y a la rama Ejecutiva federal la eliminación de la junta de control fiscal y el comienzo de un proceso de autodeterminación con fórmulas no coloniales y no territoriales”, indicó, al recordar su proyecto de ley 1053, presentado en el Senado de Puerto Rico, que promueve una consulta en la que el pueblo pueda expresarse en contra de la JSF y a favor de la descolonización.