En un anuncio sorpresivo, el hijo mayor de Héctor Ferrer Ríos, Héctor Enrique Ferrer Santiago, endosó al alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, para la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) durante la asamblea general de la colectividad.

“Charlie, como te dijo papi en el apartamento: ‘te toca ahora luchar’. Cuenta conmigo y cuenta con mi familia”, dijo Ferrer Santiago mientras el resto de los demás aspirantes mostraban rostros sombríos y los populares lo ovacionaban.

Describió a Delgado Altieri como “un amigo”. Además de Delgado Altieri han mostrado interés en la candidatura a la gobernación el alcalde de Comerío, Josean Santiago; el exsenador Roberto Prats; el senador Eduardo Bhatia y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Delgado Altieri, Prats y Bhatia ya oficializaron su candidatura, mientras que Santiago y Zaragoza continúan evaluando esa posibilidad.

El endoso de Ferrer Santiago cambió, por unos minutos, el ambiente en la asamblea que se llevó a cabo bajo el lema “Somos familia”. El joven recordó que Delgado Altieri, quien fuera el secretario general de la Pava bajo la dirección de Ferrer Ríos estuvo siempre al lado de su padre.

Ferrer Santiago relató que entre las pertenencias de su padre, encontró unas memorias de Luis Muñoz Marín sobre el sentimiento que le provocó el funeral de su padre, Luis Muñoz Rivera.

“Ese ejemplo de servicio inspiró a papi a asumir las riendas de este partido en su peor momento. Papá no se atemorizó”, sostuvo el joven abogado.

Luego pasó dio paso a uno de los momentos más emotivos de la Asamblea General. Reveló que su hermana, Marielisa, de 20 años, soñó con su progenitor.

“Soñó que le había dicho que se tenía que poner a estudiar. Le pregunté a mi hermana si había dicho algo de mí (pausa). Ella me dijo que no que lo que papá me dijo, me lo dijo en vida. Que lo que me tenía que decir, me lo dijo en vida: que era un campeón y que estaba orgulloso de mí”, relató con la voz entrecortada.

Habló de la fibra moral y política de su padres sin dejar fuera las enseñanzas que Ferrer Ríos forjó en sus tres hijos.

“Nos enseñó a hacer alianzas, a luchar contra la adversidad, a vivir un día a la vez. Aser leal a los amigos. Nos enseñó a perdonar y finalmente nos enseñó a servir y no a ser servidos”, afirmó Ferrer Santiago.

“La lucha que dio mi padre es muy valiosa como para abandonarla”, dijo.

Otro de los momentos más emotivos se produjo cuando se mostró un vídeo que recogía la trayectoria política de Ferrer Ríos. Mientras se mostraban las fotos, el hijo menor de Ferrer Ríos, Eduardo, comenzó a llorar.

La asamblea general se celebró el hotel Wynham de Río Grande donde se ratificó al senador Aníbal José Torres como nuevo presidente del PPD.

Torres tenía planificado ofrecer un mensaje, pero optó por no hacerlo.

“No es cuestión de mensajes. Es cuestión de acción. Para mensajes yo tendré tiempo de comunicarme con ustedes”, aseveró Torres.

Previo a la ratificación de Torres, la presidenta interina del PPD, la representante Brenda López de Arrarás se extendió en su mensaje cerca de 20 minutos. Para ese momento, gran parte de las huestes del PPD abandonaron el salón en el que se llevaba a cabo la actividad.

Para completar, la representante Lydia Méndez, quien debía presentar a Torres, consumió cerca de 10 minutos.