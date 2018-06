El presidente interino de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Nicolás Gautier, refirió esta tarde al Departamento de Justicia los tres informes rendidos por los miembros del comité que investigó la controversia del chat de Whatsapp del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en el que se coincidió en que el expresidente del ente, Rafael Ramos Sáenz, violó dos disposiciones del Código Electoral.

El funcionario explicó a endi.com que los investigadores de los partidos -Adrián González por el Independentista Puertorriqueño (PIP), Karla Angleró, del Popular Democrático (PPD), y Juan Guzmán, del PNP- “están de acuerdo en eso, que él violó la ley en dos artículos específicos”. Se tratan de los artículos 12.005 y 12.007, los cuales se refieren a delitos menos graves.

Según el estatuto, el Artículo 12.005 se refiere a “Violaciones al Ordenamiento Electoral”.

“Toda persona que a sabiendas y fraudulentamente obrare en contravención a cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o que teniendo una obligación impuesta por la misma, voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito electoral y, de no proveerse en esta Ley la imposición de una penalidad específica por tal violación incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de $500 o ambas penas a discreción del tribunal”, dice el artículo.

Mientras, el Artículo 12.007 trata sobre “Violación a Reglas y Reglamentos”.

“Toda persona que a sabiendas violare cualquier regla o reglamento de la Comisión aprobado y promulgado según se autoriza a ello en esta Ley incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de $500 dólares o ambas penas a discreción del tribunal”.

Gautier dijo que los investigadores no llegaron a una conclusión en torno al resto de las más de 45 personas que participaron en los dos controvertibles chats, en el que se alega Ramos Sáenz realizó una consulta judicial en torno al voto de los encamados cuando presidía la comisión en el precinto 37 de Moca.

“En cuanto a las otras personas, hay variedad de opiniones. Unos dicen que más nadie violó la Ley Electoral y otros que la violaron. Referimos los tres informes para que Justicia determine quién violó y quién no violó la ley”, manifestó Gautier.

El presidente interino indicó que no podía dar acceso hoy a los informes de los investigadores, pues todos los empleados fueron enviados a sus casas ya que en la CEE no hay aire acondicionado.

Este es el tercer revés que sufre Ramos Sáenz de las investigaciones que se realizan sobre los controvertibles chats, los cuales agrupaba a partidarios del actual gobernador Ricardo Rosselló cuando confeccionaba su Plan para Puerto Rico. El primero lo sufrió cuando la Oficina de la Administración de los Tribunales emitió en abril pasado un informe en el que se alude que violó los cánones de ética. La situación desembocó con su renuncia al cargo de juez.

Mientras, Justicia lo refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), quien determinó investigarlo porque "pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral, así como de la Ley de Ética Gubernamental".