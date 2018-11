Un informe de la Oficina del Contralor (OCPR) publicado hoy, miércoles, reveló que el municipio de Utuado aceptó una cotización falsa en el proceso de adjudicar un proyecto de reparación y mantenimiento para 11 escuelas.

Ante los hallazgos del tercer y último informe de Utuado, que cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015, la OCPR refirió el contrato de construcción de obras y mejoras permanentes al Departamento de Justicia.

La auditoría reveló que el municipio bajo la incumbencia del actual alcalde utuadeño, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD) Ernesto Irizarry Salvá, adjudicó el contrato a una compañía por $150,000.

“El dueño de la empresa de la cotización falsa les indicó a nuestros auditores que no había preparado dicha cotización, que la firma no era de él y que no tenía el sello de la corporación. Además, señaló que sí había preparado una cotización, pero por una cantidad menor a petición de la compañía agraciada y que esta lo contrató para ser administrador del proyecto”, reza el informe.

La auditoría, además, informó que antes de adjudicar el proyecto el municipio había suscrito un acuerdo con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) por $160,000 en mayo de 2013.

A pesar de que el municipio le pagó al contratista $150,000 por los trabajos de reparación, el municipio le facturó $160,000 a la OMEP, o sea $10,000 en exceso por gastos adicionales no contemplados en el acuerdo con la OMEP.

El informe comenta que para el 2014 al 2015, el municipio tenía un déficit acumulado de casi $2 millones en el Fondo Operacional. Una situación similar se había comentado en otro informe de auditoría.