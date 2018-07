La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, junto a otros tres senadores de la colectividad, radicará un nuevo pleito ante el tribunal federal en contra de la Junta Supervisión Fiscal (JSF) tras no lograr unirse al recurso incoado por los líderes legislativos.

El portavoz de la delegación popular, Rafael “Tatito” Hernández, explicó que el recurso legal mantendrá los mismos argumentos establecidos previamente en los que cuestionan la constitucional del ente federal, así como la intervención indebida en el proceso legislativo y la coacción para la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) como requisito para aprobar un presupuesto sin unos recortes adicionales que amenazan la estabilidad de los servicios esenciales.

“Nosotros no vamos a apelar. Vamos por el medio de la avenida y vamos a radicar nuestro propio caso, como dijimos el primer día, contra la Junta de Supervisión Fiscal, con los mismos planteamientos que habíamos esbozado la semana pasada”, detalló Hernández.

A esta demanda se unieron los senadores Cirilo Tirado y Miguel Pereira, así como la senadora Rossana López. Se mantuvo fuera el representante Jesús Manuel Ortiz. “Estamos en un momento histórico que tenemos que utilizar nuestra preparación, nuestro entendimiento y decirle a la corte que decida este tipo de controversia, que no vamos a tolerar esto, que no somos propiedad de nadie, que no somos personas sujetas al capricho de los políticos norteamericanos…no vamos a aceptar eso”, argumentó Pereira.

La semana pasada el grupo de legisladores le solicitó a la jueza Laura Taylor Swain intervenir en la acción presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, como mecanismo para darle celeridad a sus argumentos ante la vista señalada para el miércoles para atender la demanda del Gobierno.

No obstante, tanto la Junta como los presidentes legislativos se opusieron a la intervención. La JSF alegó debido a que la demanda de la delegación PPD añadía argumentos a los quetraían los legisladores del PNP, lo que atrasaba irrazonablemente los procesos, explicó el licenciado Jorge Martínez Luciano, parte del equipo legal de los demandantes.

“En el sistema que nosotros vivimos uno de los derechos fundamentales es a vivir en un sistema republicano de gobierno con una garantía mínima de separación de poderes y nuestro planteamiento es que la junta de control fiscal y promesa violentan ese principio en la medida que junta y mezclan facultades ejecutivas con facultades legislativas como lo acabamos de ver en el proceso presupuestario”, expresó el representante Luis Vega Ramos.

La demanda, dijeron, debe ser radicada no más tarde de mañana, martes. Al respecto, el licenciado se mostró confiado en la jueza Swain le de un trámite expedito. “Entendemos que la jueza Swain, al igual que hizo con los casos de argumentos puramente estatutarios que radicó el liderato del PPD, que lo señaló en un calendario expedito, pues va a señalar un calendario expedito…me parece que lo más prudente es adjudicar todas las reclamaciones que tengan que ver con estos hechos”, dijo Martínez Luciano.