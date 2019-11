La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó hoy, miércoles, que no volverá a designar a Beatriz "Gigi" Fernández a la Comisión de la Igualdad, luego de que no entregó todos los documentos requeridos por el comité de nombramientos del Senado.

El último día de sesión ordinaria fue ayer, así que su nominación se quedó sin ser evaluada.

“No sometió los documentos así que ese nombramiento está ya retirado porque no sometió los documentos, según el presidente (del Senado, Thomas Rivera Schatz)”, dijo la gobernadora en una conferencia de prensa desde Vieques.

“No se cumplió con los procedimientos. Era el compromiso de que se sometieran los documentos. No fue que no dio tiempo de investigar. Fue que el nominado no cumplió con el procedimiento de entregar los documentos”, agregó.

Fernández fue nombrada el pasado 27 de septiembre por la gobernadora para ocupar la silla que dejó vacante el expelotero Iván Rodríguez.

En una escueta declaración vía telefónica a El Nuevo Día, la deportista comentó que entregó parte de la documentación requerida, pero aceptó que hubo papeles que faltaron.

"Yo hice la declaración en Twitter, yo mandé los papeles. No están completos, pero mandé el 99 % de los papeles", declaró.

En su cuenta de Twitter destacó que la razón de no haber entregado todos los documentos se debe a que no cuenta con residencia en Puerto Rico.

"Hace dos semanas le entregué alrededor de 30 papeles a un representante en Puerto Rico que me está ayudando con la gestión. Desgraciadamente, como no tengo historial de residencia pasada en Puerto Rico muchos de los papeles requeridos no es posible conseguirlos", escribió.