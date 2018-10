En deferencia a la petición de 24 a 48 horas que hiciera el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, la Junta de Gobierno de la colectividad tendrá este domingo, a la 1:00 p.m., una reunión extraordinaria para discutir los pasos a seguir a tono con la determinación que anuncie el líder de la Pava.

“La reunión se había programado para mañana viernes. Sin embargo, y en deferencia al presidente y querido amigo, Héctor Ferrer, quien ha solicitado 48 horas, se citó a la Junta de Directores para este domingo. Mi único interés es trabajar para mantener un partido unido y comprometido y, en ese sentido, quiero tener la oportunidad de escuchar el sentir de los miembros de la Junta de Gobierno”, indicó López de Arrarás en un comunicado de prensa.

También aclaró que no interesa aspirar a ningún puesto de la Junta de Gobierno como parte de la reorganización del PPD. La reunión será en la sede del PPD.

Ayer el secretario general de la Pava, Carlos Delgado Altieri, se reunió con Ferrer, quien convalece en la residencia de sus padres tras ser operado recientemente.

El líder del PPD pidió entre 24 a 48 horas para anunciar su determinación de si aspirará o no a la presidencia del organismo político, dijo Delgado Ferrer.

“Acogiendo su pedido es que hemos estado pidiéndole a los medios, a los compañeros del Partido Popular pues que tengamos la deferencia de darle el espacio al presidente para que él pueda tomar una determinación sobre su situación personal, familiar, de salud. Que no sienta la presión para estar tomando una decisión de manera inmediata. Yo creo que se merece ese espacio de parte nuestra”, del dijo el alcalde.

La operación a la que fue sometido Ferrer se complicó, según había dicho el también alcalde de Isabela. Ferrer fue diagnosticado con cáncer en el esófago en el 2015 y tras la operación se anunció que permanecería fuera de la palestra por tiempo indefinido.

Ante ese cuadro, la representante López de Arrarás, quien es vicepresidente del PPD, quedó a cargo de la colectividad.

En días recientes y ante la incertidumbre con la salud de Ferrer, varios líderes de la colectividad pidieron que se reuniera a la Junta de Gobierno para analizar posibles escenarios. El período para radicar candidaturas para puestos de la Junta de Gobierno, la presidencia y la vicepresidencia del PPD culmina el lunes 15 de octubre.

Ya el senador Aníbal José Torres ha dicho que, si Ferrer no aspira a ocupar nuevamente la jefatura del PPD, estaría disponible para el cargo. Mientras que Delgado Altieri, cambió de postura y dijo que ya no interesa la presidencia sino la vicepresidencia del PPD.

“Analizando todas las circunstancias que han estado ocurriendo, no ha sido fácil el que hayan estado algunos compañeros acusando de que hemos secuestrado el partido. Lo que hemos hecho es trabajar por el Partido Popular. Lo que hemos hecho es transmitir con una apertura constante. Así que no hay secuestro ninguno”, aseveró Delgado Altieri.

“Este servidor ni nadie de los que estamos aquí (en el PPD) trabajando nos prestamos para manipular ni ser partícipe de ningún de tipo de iniciativa que lacere la credibilidad del Partido Popular”, agregó.

Oración para el líder de la Pava

De inmediato, pidió oración por la salud del presidente de la Pava.

“Creo que lo menos que podemos hacer por Héctor es, primero que nada, elevar una oración a Dios por su salud y de igual manera desearle a él y su familia lo mejor, que tenga una pronta recuperación y que podamos seguir trabajando por Puerto Rico. Son momentos llenos de mucho sentimiento, de mucha emoción y de mucho sufrimiento también porque son situaciones que uno las sufre”, dijo el alcalde quien elogió a Ferrer por su labor en el partido y su fibra como ser humano.

López de Arrarás anticipó que en la reunión del cuerpo regente del PPD se atenderán varios asuntos administrativos concernientes a los procesos internos.

"No se puede negar que estamos frente a una situación delicada para el PPD. Le hemos dado espacio y deferencia a nuestro presidente y continuamos esperanzados en su recuperación. No obstante, mi filosofía de trabajo y mi deber en esta coyuntura me requiere garantizar un foro para encaminar los cauces institucionales de diálogo y generación de consensos en la colectividad”, afirmó.