La senadora por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, confirmó esta mañana que evalúa aspirar a la alcaldía de San Juan para no dejar el municipio “en manos terroristas como pasó con la administración anterior”.

“No queremos más compañías de relaciones públicas, no queremos más policías entrando a los comercios con pistolas a ver si tienen permisos o no; no queremos ver que sacan a los deambulantes de nuestro San Juan. Por otro lado, no queremos que las comunidades pasen lo que pasaron con una administración que fue totalmente insensible, que causó un déficit terrible en el municipio. Es algo que estoy contemplando”, sostuvo durante una entrevista en la emisora Radio Isla.

Aclaró que también está considerando aspirar a la presidencia del Senado y que le estará dando “estructura” a la campaña que entienda le dará los mejores resultados.

“Definitivamente, en ambas exposiciones, es algo que entiendo que podía estar aportando por mi experiencia y no voy a descartar el hecho de poner todas mis fuerzas en algo que evite que manos que ya tienen una tarjeta negra en esto, entren una vez más en el municipio de San Juan”, agregó.

López adelantó que, de ser alcaldesa de la ciudad capital, continuaría con proyectos de Carmen Yulín Cruz como parte de su agenda.

“El trabajo que ha hecho la alcaldesa ante la situación económica que encontró, según lo que he visto y he estado trabajando con ella, ha hecho un trabajo magnifico. Continuaría muchos de los esfuerzos, proyectos que hemos hecho juntas, principalmente en lo que es el área de personas de edad avanzada, desarrollo económico”, señaló.

“Definitivamente todo lo que sea bueno no va a ser descartado”, añadió.

Por otro lado, la legisladora aseguró que respaldaría una candidatura de la alcaldesa de San Juan a la gobernación en las elecciones del 2020.

No obstante, mencionó que entre ambas no se ha dado una conversación formal sobre el tema.