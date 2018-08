Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López y Javier Aponte denunciaron este domingo que la falta de una evaluación profunda de los aspectos socioeconómicos y demográficos de los estudiantes para así justificar el cierre de escuelas y los cambios al sistema educativo propiciarán mayores disloques, particularmente entre los estudiantes.

Por lo tanto, urgieron a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, que recapacite y de marcha atrás a muchos de los planes que comenzaran con el inicio escolar.

“Que se sienten, que recapaciten, que se sienten con las comunidades escolares y que hagan las cosas como las tienen que hacer porque los efectos van a ser peores. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Es estrangular el país para traer las chárter? ¿Eso es que ellos quieren? No están estrangulando el país sino a los niños y niñas de este país”, sentenció la senadora López en conferencia de prensa en la sede del PPD, ubicada en Puerta de Tierra. Estuvo acompañada de la directora escolar Annie Marrero, su homólogo Rodolfo Molina, la activista y portavoz del grupo Autenticorillo PR Inc,, Fara Rodríguez y la maestra Deborah Soto.

El representante Aponte destacó que el inicio de clases 2018-19 se caracteriza por la incapacidad que ha reflejado la secretaria, la falta de transparencia y la insensibilidad para cerrar escuelas, nombrar y reubicar maestros.

Los dos legisladores enfatizaron en que la secretaria no realizó ningún estudio socioeconómico que solventara su decisión de cerrar más de 200 escuelas.

López presentó un estudio, que ella hizo en junio, que apunta a que “el cierre de más de 280 escuelas refleja ser un acto más matemático que una decisión de política pública”.

La senadora recopiló los datos sobre nivel de pobreza, aprovechamiento académico, violencia, marginación, desigualdad, entre otros factores y los vinculó a las escuelas a cerrarse. “Estudios sobre la relación pobreza y educación revelan que existe una estrecha correlación entre estos dos conceptos y que el nivel de pobreza es uno de los factores a tomar en consideración en la evaluación del resultado educativo”, sostuvo López no sin antes citar el estudio sobre este tema Center on the Developing Child, realizado por la Universidad de Harvard.

“Muchos de los municipios impactados (con escuelas a cerrar) tienen altas tasas y agravantes sociales y económicos que ciertamente van a limitar el acceso de los niños a las escuelas. Vimos áreas geográficas con cierre de escuelas que tienen niveles altos de deserción escolar. Si tienes un alto grado de deserción, ¿cómo vas a cerrar escuelas para mover a los niños?”, cuestionó la senadora.

“El Departamento de Educación cerró 47 escuelas en las regiones que reflejan las mayores tasas de desempleo en nuestro país y con altos niveles de pobreza”, agregó no sin antes indicar que eso incide en el aprendizaje de los estudiantes.

Dijo que las regiones más impactadas por los cierres de escuelas y con los peores índices socioecnómicos –como pobreza, analfabetismo, violencia y desempleo- son la montaña, suroeste y sureste de Puerto Rico.

“Los datos recopilados evidencian claramente que estas características no fueron tomadas en consideración en la decisión del cierre de las escuelas”, apuntó.

López y Aponte dijeron que esta situación podría tener resultados “nefastos” en los estudiantes y su aprendizaje.

Por su parte, la directora escolar Marrero adujo que al momento hay 1,800 maestros sin nombrar y los que han sido nombrados fueron sometidos a procesos atropellados. Mencionó que las pruebas de dopaje fueron por turnos que fueron violentados, en largas esperas y bajo sol.

Agregó que supuestamente hay maestros de kínder grado que se les ha asignado ofrecer la materia de química y otros de bellas artes que impartirán clases de física.

Cuestionó el que Educación ni siquiera alertara a los directores escolares del cierre de escuelas y que no se les permitiera a las comunidades escolares hacer las organizaciones escolares puesto que se informó que sería una tarea de Keleher.