Legisladores de todos los partidos acudieron hoy, miércoles, a las redes sociales para rechazar y comentar el nombramiento del ex comisionado residente Pedro Pierluisi como secretario de Estado que anunció esta mañana el renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

La primera en criticar la designación fue la representante novoprogresista María Milagros Charbonier, quien le pidió a Rosselló que revalúe la decisión y dejó claro, a través de un tuit, que a quien favorece es al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

"Reconozco la facultad del Gobernador de PR para nominar un Secretario de Estado. Sin embargo, hago pública mi oposición a dicho nombramiento. Además, pido al Gobernador @ricardorossello reevalue su posición y nomine a @trschatz51 como Secretario de Estado", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot, también manifestó que mañana, cuando se desarrolle la sesión extraordinaria para considerar la nominación no se podrá confirmar a Pierluisi por su estrecha relación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

"Mañana hay extraordinaria para la nominación de Pierluisi, ES QUE NO APRENDEN, o será que se acostumbraron al fuete pa su fondillo? Ademas de abogado de la junta, es cabildero de medio mundo (AES). Que recuerde Sendero de la cruz. no se vista que no va. Donde está la dignidad?", cuestionó Vargas Vidot, en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, el senador popular Eduardo Bhatia se limitó a rechazar a Rivera Schatz.

"Esta actitud de Thomás Rivera Schatz de coger al país de rehén es bien peligrosa. O es él o no es nadie es cónsono con lo que ha sido una vida silenciando y destruyendo la democracia. Lo he enfrentado en el pasado y lo enfrentaré nuevamente. Es una amenaza para PR", comunicó Bhatia.

De otro lado, la comisionada electoral y exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago también criticó el nombramiento de Pierluisi aludiendo a que, precisamente, el reclamo del pueblo es que la JSF salga del país.

"El país clamando “Ricky Renuncia y llévate a la Junta”, y ¿a quién deja Ricky?... al abogado de la Junta...", manifestó Santiago.

Sólo el representante penepé Jorge Navarro ha salido en público apoyando a Pedro Pierluisi como Secretario de Estado.

"Tiene las cualidades. Si el gobernador opta por hacer esa determinación, ¿por qué no darle un voto?", dijo Navarro a El Nuevo Día. "Jamás le daría un voto en contra", sostuvo.

Navarro grabó un vídeo en días recientes expresando su apoyo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como Secretario de Estado. Navarro aclaró hoy que hizo las expresiones cuando no se había hecho ninguna nominación.

"Pero si es él (Pierluisi) quien está nominado, ¿pues por qué no?", preguntó Navarro, quien favoreció que se realice una vista pública "para que cualquier compañero aclare dudas".

"Del saque le doy mi voto", insistió.

La convocatoria del gobernador Ricardo Rosselló para celebrar la Sesión Extraordinaria no ha llegado a la Cámara de Representantes.

Además de María Milagros Charbonier, los representantes José "Quiquito" Hernández y Michael Abid Quiñones también se han expresado en contra de Pierluisi.

La misma postura a favor de Rivera Schatz la asumió ayer en una entrevista radial el presidente legislativo, Carlos "Johnny" Méndez.

En entrevista con El Nuevo Día, José Aponte Hernández y Eddie Charbonier fueron más cautelosos.

"Es una persona que tiene sus cualificaciones y hay una oportunidad de entrevista que se debe dar. Una vez él, puede aclarar cualquier situación y entonces estaríamos en una posición de emitir un voto", dijo Aponte Hernández, quien fue secretario general del Partido Nuevo Progresista hasta la derrota de Pierluisi en la primaria con Ricardo Rosselló.

Aponte Hernández no fue claro sobre si favorecía que se celebrara una vista pública sobre el nombramiento o si Pierluisi sólo tendría que atender el caucus de la mayoría.

"No voy a anticipar mi voto", insistió.

Para los portavoces legislativos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Denis Márquez, rechazaron la nominación de Pierluisi como secretario de Estado.

"Desde el instante que se divulgaron las 889 páginas de textos de Ricardo Rosselló y su camarilla, dije que el Gobernador debía renunciar e iniciar de manera inmediata un proceso transparente y ordenado de transición, designando un Secretario de Estado que fuera una persona con historial de probidad moral, sin conflictos públicos o privados aparentes, que fuese una nominación producto del diálogo inclusivo”, señaló Dalmau.

Por su parte, Márquez Lebrón también expresó su oposición al nombramiento de Pierluisi.

"Nos oponemos férreamente al nombramiento de Pedro Pierluisi. Estamos frente a una nominación que representa el traslado de los grandes intereses de la milla de oro a La Fortaleza, como la carbonera tóxica AES, planes médicos y otros. Es el cabildero de todos esos grupos, los conflictos de intereses son insalvables", dijo Márquez Lebrón.

El reportero Javier Colón Dávila colaboró en esta nota.