Ante la renuncia hoy por “acuerdo mutuo” del director y principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins,el legislador por el Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, reclamó la transparencia del gobernador Ricardo Rosselló en cuanto a los términos de la salida del funcionario.

Relacionados: Walter Higgins renuncia por “mutuo acuerdo” a la AEE

“Ante la falta de transparencia que ha caracterizado la administración del gobernador Rosselló, emplazo al gobernador y a la Junta de Gobierno de la AEE a explicarle al país si producto del ‘acuerdo mutuo’ alcanzado para la salida de Walter Higgins como director Ejecutivo de la corporación pública, existe algún pago, remuneración o bonificación”, señaló Torres mediante un comunicado de prensa.

El gobernador confirmó la información tarde en la mañana, luego que varios medios publicaron sobre la salida de Higgins de la corporación pública. Según Rosselló, la renuncia se debe a razones “puramente personales” y se mantendrá como colaborador de la AEE.

Mientras, fuentes de este diario indicaron que Higgins será sustituido por Rafael Díaz Granados, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, aunque Rosselló no tuvo comentarios sobre el particular.

Por su parte, en declaraciones a este medio, el legislador por el Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro se mostró satisfecho con la dimisión de Higgins y apunta que no le sorprendió la renuncia debido a una resolución de su autoría aprobada por ambas Cámaras que hubiera reducido beneficios del contrato de Higgins.

“Me alegro que haya renunciado. Yo siempre dije que la resolución de la Cámara 309, que era de mi autoría -que eliminaba el bono de productividad- aprobada por Cámara y Senado, iba ya en el enrolado para Fortaleza. Siempre comenté que eso iba a ser un incentivo para que él se fuera. Ahora dice que se va por asuntos familiares. Entiendo que se va porque no se cumplió con unas expectativas, ya el repudio del pueblo como de todo el mundo ante ese salario”, sostuvo Navarro.

De paso, señaló que si, en efecto, su salida es bajo acuerdo, no habría por qué pagar la compensación mensual que estipula su contrato.

“Si se va por motus propio no le aplica la cláusula de darle casi seis o siete meses de salario, que es lo que establecía esa cláusula. Yo espero que no, eso estaría por verse, pero entiendo que como es él el que pone la renuncia pues no le aplica” dijo Navarro.

El representante resaltó que espera que a la Junta de Gobierno de la AEE “no se les ocurra” ofrecer un salario similar a la persona que ocupará la vacante de Higgins, e instó a que “sean responsables con los fondos públicos para que se vea que ellos están actuando”.

El periodista Alex Figueroa Cancel colaboró con esta historia.