El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, adelantó hoy que los senadores populares votarán en contra de la designación de Raúl Maldonado como secretario del Departamento de Hacienda "ante el cúmulo de información publicada sobre las acciones del exsecretario de la Gobernación y antiguo secretario de Hacienda".

Además, hizo un llamamiento a los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) a que rechacen este nombramiento.

"Hasta la fecha, tanto el gobernador como la mayoría novoprogresista en el Senado se han centrado en la existencia o no de investigaciones sobre Raúl Maldonado como óbice, excusa o parapeto, uno para nombrar y los otros para atender el nombramiento para confirmación", dijo en conferencia de prensa.

Una investigación o querella "no puede ser la excusa para no asumir la responsabilidad de hacer el juicio político de consejo y consentimiento. Usar ese escudo no solo es una renuncia a su responsabilidad y obligación constitucional y moral con el pueblo que los eligió, sino que es un abandono de la representación que ese pueblo les delegó", agregó.

El presidente del PPD detalló las razones para rechazar la designación de Maldonado, y estableció un orden cronológico "de las actuaciones del señor Maldonado mientras estuvo a cargo de las finanzas de Puerto Rico desde el Departamento de Hacienda".

"En lugar de otorgar el premio, el gobernador debió ordenar investigaciones y despedir a Maldonado, ya que toda la información que ha sido publicada sobre los contratos en los que participa el hijo de Maldonado, al igual que la transacción del caso entre el gobierno y la empresa OPG, la tenía disponible el gobernador Rosselló al momento de hacer el nombramiento de Maldonado y de aceptar la renuncia de Teresa Fuentes. Lo que denota la incapacidad y ausencia de sentido común", precisó Torres en la conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el presidente del PPD urgió a la Oficina de la Contralora y al Departamento de Justicia a investigar, pese a que ambas entidades certificaron el viernes que no lo están haciendo.

"Aquí hay una transacción judicial fatal para el país, luego que el gobierno ganó el caso, es inconcebible; hay un evidente patrón de contratos a empresas con negocios directos con el hijo del señor Maldonado y eso no puede obviarse fácilmente. El marco de derecho en Puerto Rico no permite que se mire para el otro lado", apuntó Torres.

Nadie "que gane un caso judicial de esa magnitud e importancia, comoel que el gobierno le ganó a OPG, hace una movida transaccional tan contraria a los intereses que tiene que defender, como la que hizo Maldonado, nadie. Dos conclusiones pueden alcanzarse con esa actuación: o carecen de sentido común, o tenían un compromiso político con OPG y sus directivos", opinó.

Los senadores de la mayoría PNP "tienen que contestarse si los puertorriqueños se sienten cómodos con que el señor Maldonado sea el único a cargo del dinero público en todas sus fases. Si ellos quieren renunciar a su obligación, se esconderán detrás de la existencia o no de una investigación a cargo de entes que están en precario por su incapacidad manifiesta", concluyó.