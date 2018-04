El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó este jueves que no se inclina por dar paso a la resolución -aprobada ya en el Senado- para detener los fondos del presupuesto que se le asignan a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Eso para mí no es una prioridad. Mí prioridad ahora mismo son los planes de reorganización (del gobierno) y el proyecto (para la venta) de la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Méndez a su salida del despacho del gobernador Ricardo Rosselló con quien se reunió esta mañana junto a su homólogo del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Reconoció que la resolución, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau, tiene “mucha simpatía”, incluso entre los representantes. Pero destacó que, a su juicio, la ley federal Promesa impediría que Puerto Rico frene los fondos para la Junta.

“Uno tiene que bregar con realidades. La ley Promesa obliga al gobierno de Puerto Rico a pagar la JSF a correr con los costos y uno tiene que mirar esas realidades. ¿Qué probabilidades tenemos nosotros (el gobierno) -cuando seamos llevados a un tribunal- de prevalecer? La probabilidad es cero porque eso es un mandato que está en la ley (federal). Así que mejor uno busca otras alternativas y uno busca evaluar bien la medida para ver si la misma es factible o no es factible”, explicó el representante.

“Por esa misma razón es que no me inclino (a favorecer la resolución) porque yo no voy hacer ejercicios legislativos que después puedan ser fallidos o que no tengan ninguna probabilidad de prevalecer en un foro judicial”, abundó a preguntas de El Nuevo Día.

No obstante, El Nuevo Día publicó hoy que hubo una reunión entre el gobernador, dos miembros de su equipo y Méndez.

“Le pidieron a Méndez que no aprobara la resolución, puesto que equivaldría a violar la ley federalPromesa y de ser aprobada, obligaba al gobernador a vetarla”, indicó una de las fuentes a este rotativo.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, dijo que no hubo una reunión "para esos efectos".Méndez recalcó que sus expresiones no implican que favorece el presupuesto de $60 millones de la Junta, que busca que se lo aumenten a $80 millones.

“Lo he criticado y lo criticaré siempre, pero obviamente el mandato de la ley Promesa es claro. La imposición que nos hizo a nosotros el imperio sobre esta colonia, sobre este territorio es claro”, afirmó.

Sin embargo, el presidente senatorial se distanció de Méndez.

“La política es así y el gobierno es así. El Senado actuó y la Cámara actúa conforme a su criterio, y el gobernador actúa conforme al suyo”, sostuvo Rivera Schatz.

De inmediato, difirió del planteamiento esbozado por Méndez respecto a la ley federal Promesa, que dio vida al ente a cargo de las finanzas de la isla.

“El abogado que no esté dispuesto a combatir una ley o una injusticia, que es indigna, una ley que resulta abusiva pues debe entregar su título porque si el abogado no está dispuesto a retar una ley o una autoridad… no es abogado. No aboga por una causa, no es más que un esclavo o un cobarde”, puntualizó.

Agregó, sin ánimos de referirse “a nadie, ni atacar a nadie”, que durante la revolución mexicana, el líder militar Emiliano Zapata dijo a sus huestes “el que quiera ser águila, que vuele y que el quiera ser gusano, que se arrastre. Pero que después no se queje si lo pisan. Tan sencillo como eso”.

Sostuvo que tiene “total deferencia” por los legisladores de la Cámara.

“Yo respondo por mí. Yo actúo conforme a mi conciencia. El que piense diferente yo lo respeto”, señaló.

La resolución fue aprobada el miércoles de la semana pasada, justo el mismo día que el gobernador anunció en la Asamblea Legislativa que entregaría los planes fiscales, al día siguiente, sin las recomendaciones que le hizo la Junta.

Rosselló no fue categórico, ante preguntas de la prensa, en decir si firmaría la resolución. Este diario supo que el primer ejecutivo tiene la misma postura de Méndez y así se lo hizo saber el mismo miércoles.

Sobre resolución Aafaf

Sobre la resolución presentada ayer en la Cámara por la mayoría legislativa para exigirle a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que le entregara documentos sobre los acuerdos y negociaciones con los bonistas, Méndez dijo que el director de la agencia, Gerardo Portela se comunicó con él. Sin embargo, aclaró que eso no anula la resolución de la Cámara, que aún no ha ido a votación.

“Es un deber ministerial que tiene la Asamblea Legislativa de poder exigirle a las agencias de gobierno todo tipo de información y que las agencias nos suplan la información”, aseveró el presidente de la Cámara.

Preguntado si existía falta de transparencia del Ejecutivo hacia el Legislativo, Méndez dijo que “yo creo que es lentitud”.

“Hay algunos jefes de agencia que no entienden el rol de la Legislatura. Son algunos”, dijo sin dar nombres y refiriendo a los presidentes de comisiones.

“Por eso le digo a los compañeros que no se le limiten en el poder que tienen de investigación”, destacó.